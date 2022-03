Fairness steht für Heiko Böttcher an erster Stelle

Baumersroda - Heiko Böttcher vom Baumersrodaer SV ist vom Kreisfachverband Fußball Burgenland (KFV) als Ehrenamts-Sieger auf Kreisebene ausgezeichnet worden. KFV-Schatzmeisterin Gudrun Töpfer nahm die Ehrung vor und überbrachte die Glückwünsche des Verbandsvorstandes. Auch Baumersrodas Vereinsvorsitzender Silvio Rockstroh, dessen Stellvertreter Hartmut Urbicht und Sebastian Friedrich, Trainer der ersten Männermannschaft des BSV, gratulierten.

Ohne Heiko Böttcher geht beim Baumersrodaer SV kaum etwas. Er ist bereits seit mehr als fünf Jahrzehnten im Fußballsport aktiv. Am 1. Februar 1971 schloss er sich den Gleinaer Kickern an. Später gehörte er zur Männermannschaft der damaligen Spielgemeinschaft Gleina/Baumersroda, ehe er - bedingt durch einen Wohnortwechsel - vier Jahre für Empor Laucha eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld übernahm. Doch Böttcher kehrte bald zu seinen Wurzeln zurück; seit 1987 ist er in Baumersroda aktiv. Noch immer engagiert er sich als Trainer der zweiten Männermannschaft des BSV. „Diese am Leben zu erhalten, war immer ein großer Ansporn für mich“, sagt der heute 63-Jährige. Gab es Besetzungsprobleme, schnürte Böttcher auch selbst noch einmal die Fußballschuhe.

Ich bin sehr dankbar, dass mein Schatz ein solch großes Verständnis für meine Leidenschaft aufbringt. Heiko Böttcher

Dass der Fairplay-Gedanke in Heiko Böttchers Wirken im Mittelpunkt steht, beweisen seine vier Siege im Fairplay-Wettbewerb auf Kreisebene: Je zweimal setzte er sich mit dem Baumersrodaer SV und mit der Kombination Baumersroda II/Burgscheidungen durch. Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählt der Geehrte - neben den Pokalgewinnen 1993 und 2008 - die Aufstiege in die Landesklasse nach der Saison 1993/94 sowie in die Kreisoberliga nach der Serie 2010/11. Böttcher ist sehr zuversichtlich, dass die BSV-Erste in diesem Jahr einen weiteren Aufstieg ins Burgenland-Oberhaus feiern kann; derzeit führt sie verlustpunktfrei die Tabelle der hiesigen Kreisliga, Staffel 1, an.

Dass solche Erfolge überhaupt möglich sind, hat der Baumersrodaer SV so rührigen Mitgliedern wie Heiko Böttcher zu verdanken, der persönliche Dinge in seiner ehrenamtlichen Arbeit oft hintenanstellt. „Er kreidet das Spielfeld vor den Heimpartien ab, bereitet auch alles andere vor. Seit 30 Jahren ist Schatzmeister unseres Vereins. Auf ihn können wir uns zu 100 Prozent verlassen“, sagt Vorsitzender Rockstroh. „Heiko ist aber auch bei Arbeitseinsätzen federführend, gestaltet Veranstaltungen mit, kassiert die Eintrittsgelder, damit wir die Schiedsrichterkosten refinanzieren können“, ergänzt Stellvertreter Urbicht. Zudem gibt Böttcher auch zuverlässig die Informationen von den Heimspielen der Baumersrodaer für die Berichterstattung in Tageblatt/MZ durch.

Der von allen Seiten Gelobte gibt die Komplemente weiter - an seine Frau Angelika: „Ich bin sehr dankbar, dass mein Schatz ein solch großes Verständnis für meine Leidenschaft aufbringt und mir den dafür nötigen Freiraum gewährt. Das ist nicht selbstverständlich.“ Bereits seit 41 Jahren gehen beide als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Heiko Böttchers bessere Hälfte wäscht auch die Spielkleidung der BSV-Zweiten. Klar, dass sie den Blumengruß des Kreisfachverbandes erhielt. Am 22./23. April nimmt der Ehrenamtssieger des KFV Burgenland an der zentralen Auszeichnungsveranstaltung in Magdeburg teil. (hob/tok)