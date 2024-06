Die Naumburger Straßenbahn passt ihr Angebot der Nachfrage während des Festes an. So ist sie an allen fünf Tagen durchgehend bis nach Mitternacht in Betrieb. Außerdem verdichtet sie ihren Takt am Freitag zwischen 17 und 21 Uhr sowie am Wochenende zwischen 9 und 21 Uhr auf 15 Minuten.

Ab 21 Uhr gilt dann wieder der 30-Minuten-Takt. Die letzte Straßenbahn startet ab Vogelwiese an allen fünf Kirschfest-Tagen um 0.15 Uhr Richtung Bahnhof. Die Endhaltestelle Salztor kann während der fünf Kirschfesttage mehrheitlich nicht angefahren werden, weil die Stände des Hussitenlagers auf das Gleis entlang dem Wenzelsring gestellt werden. Am Donnerstagmorgen wird die Endhaltestelle Salztor bis 7.44 Uhr bedient; danach wird das Hussitenlager aufgebaut. Nach seinem Abbau am Sonntagabend fahren die Bahnen am Montag, 1. Juli, ab 9.14 Uhr bis 21.14 Uhr wieder bis zur Endhaltestelle Salztor. Am Donnerstag ab 8 Uhr, ganztägig am Freitag, Samstag, Sonntag und bis Montag, 9 Uhr, sowie am Montag von 21.45 bis 0.15 Uhr verkehren die Bahnen nur ab beziehungsweise bis zur Haltestelle Vogelwiese.

Busse fahren länger

Auch die PVG hat für die Zeit der Feierlichkeiten ihr Angebot erweitert. So fahren am Samstag und Sonntag 17.10 Uhr Busse von Prießnitz zum Schwarzen Roß. In umgekehrter Richtung gibt es Fahrten um 21.55 und um 22.55 Uhr, wobei ab Flemmingen die Haltestellen nur zum Aussteigen bedient werden. Von Donnerstag bis einschließlich Montag, so teilt die PVG mit, starten die letzten Fahrten um 0.45 Uhr von Flemmingen (Dorfplatz) in Richtung Schwarzes Roß beziehungsweise in umgekehrter Richtung um 0.43 Uhr. Die Linie 103 verkehrt an Samstag und Sonntag aller 60 Minuten. Die Linie 102 wird über den Postring und den Lindenring geführt.