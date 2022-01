ESV-Auftakt bei Minusgraden in Tschechien

Naumburg/Sokolov - Während der Kreisfachverband (KFV) Fußball Burgenland seine Mitgliedsvereine derzeit - noch bis zum 31. Januar - abfragt, ob und wie sie den Re-Start des Meisterschaftsbetriebs absichern können (Tageblatt/MZ berichtete), soll auf Landesebene in den kommenden Tagen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Nachdem die Verbandsligisten bereits für die Weiterführung der Saison noch in diesem Monat votiert haben, wird es nun Videokonferenzen mit den anderen der auf Ebene des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) spielenden Männerteams geben. Am Donnerstagabend sind die Landesligisten an der Reihe, am Mittwoch, 2. Februar, folgen die Mannschaften der Landesklasse, Staffel 9, in der die drei Vertreter der Saale-Unstrut-Finne-Region um Punkte kämpfen.

„Ziel des FSA ist es, den Rahmenterminplan in diesen Spielklassen einzuhalten, also am ersten März-Wochenende mit der Rückrunde zu beginnen. Natürlich soll vorab geklärt werden, ob die Vereine in der Lage sind, unter den jeweils aktuellen Corona-Regelungen den Spielbetrieb abzusichern“, so Robert Kegler, Pressesprecher des Landesverbandes, gegenüber unserer Zeitung.

In Merseburg auf Kunstrasen

Die Landesliga-Kicker des SC Naumburg sind am vergangenen Samstag mit einer Laufeinheit und einem kleinen Spielchen auf dem Schlackeplatz im Stadion in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Die erste Saisonhälfte war alles andere als wunschgemäß für die Domstädter verlaufen. Sollten die Günthersdorfer das für den 26. Februar angesetzte (einzige noch ausstehende) Nachholspiel der Hinrunde gegen Brachstedt gewinnen, würde der SCN sogar noch auf den ersten der beiden Abstiegsplätze der Staffel Süd abrutschen.

„Die lange Pause war für uns vielleicht gar nicht so schlecht. Das wird jetzt wie ein Neustart, bei dem wir vieles besser machen wollen“, sagt Naumburgs Trainer Matthias Krause. Seine Schützlinge seien willens, den Bock umzustoßen und in der Rückrunde ein anderes Gesicht zu zeigen, so Krause. Zum Training am Dienstagabend sind immerhin 18 Spieler gekommen; einige seien derzeit noch im Winterurlaub. Um für die zweite Saisonhälfte fit zu sein, hat der SCN bislang sechs Testspiele vereinbart (siehe auch unten: „Der Fahrplan...“). Zum Auftakt konnte Matthias Krause für den kommenden Samstag den Kunstrasenplatz am Merseburger Ulmenweg buchen. Weil der 1. FC Merseburg seine Oberliga-Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat (wir berichteten), gab es dort freie Kapazitäten.

Stürmer wechselt nach Zeitz

Nicht mehr zum Kader der Naumburger gehört Khemgin Solivani, der in der Winterpause zum 1. FC Zeitz in die Landesklasse gewechselt ist. In der Elsterstadt trifft er auf seinen früheren Trainer Maik Kunze, mit dem er schon beim Oberligisten Blau-Weiß Zorbau zusammengearbeitet hat. Zum 11:2-Erfolg der Zeitzer am vergangenen Wochenende im Testspiel gegen den VfB Zwenkau steuerte Khemgin Solivani, der als Sommer-Neuzugang aus der Oberliga beim SC Naumburg nicht wie erhofft eingeschlagen hatte, bereits einen Treffer bei.

Und wie sieht es bei den drei hiesigen Landesklasse-Vertretern aus? Der BSC 99 Laucha, als Tabellendritter zweifellos das Überraschungsteam der Hinrunde in der Staffel 9, startet am Freitag wieder in den Trainingsbetrieb. Beim FC RSK Freyburg, aktuell Sechster der Rangliste, geht es am Dienstag, 1. Februar, wieder los. Und schon zwei Tage später steigt im heimischen Jahnsportpark der erste Test gegen den halleschen Vertreter Kanenaer SV.

Unterstützung von Ex-Profi

Bereits in die Vollen gegangen ist indes der ESV Herrengosserstedt. Das Team von Thomas Kitzing und Oliver Janicke absolvierte in der vergangenen Woche ein Trainingslager im tschechischen Sokolov in der Region Karlsbad. „Dort hatten wir, obwohl es bitterkalt war, sehr gute Bedingungen“, berichtet Thomas Kitzing. Nach der Anreise am Donnerstag absolvierte das ESV-Team am Nachmittag gleich das erste Training. Am Freitag folgten drei weitere Einheiten, alle unter freiem Himmel. „Da waren die Jungs natürlich ganz schön kaputt. Aber nach dem Frühtraining am Samstag konnten sie sich ein wenig erholen“, so Thomas Kitzing.

Gegen ein tschechisches Team aus der Region Karlsbad bestritten die Herrengosserstedter am Samstag ein Testspiel, das sie mit 1:5 verloren. (Foto: Verein)

Ein Testspiel gegen eine tschechische Mannschaft, die vom Niveau vergleichbar mit der hiesigen Landesklasse ist, rundete am frühen Samstagabend unter Flutlicht das anstrengende Programm der Herrengosserstedter ab. Den Ehrentreffer der Burgenländer bei der 1:5-Niederlage erzielte Elias Meyer, der nach langer Verletzungspause ein gelungenes Comeback feierte. „Ich bin mit dem Verlauf des Trainingslagers sehr zufrieden. Bis auf vier Spieler, die arbeitsbedingt verhindert waren, konnten alle Akteure unseres Kaders mitfahren“, sagt Kitzing, der in Tschechien eine ganz besondere Unterstützung erfuhr. „Wolfgang Ihle, den ich bereits von den regelmäßigen Nachwuchs-Fußballcamps mit Bernd Hobsch in Klosterhäseler sehr gut kenne, hat mir in Sokolov unter die Arme gegriffen, weil mein Kompagnon Oliver Janicke beruflich verhindert war. Dafür bin ich Wolfgang sehr dankbar.“

Der heute 65-jährige Ex-Profi Ihle spielte einst in der DDR-Oberliga für den FC Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) und Dynamo Dresden. Für die U-18- und die U-21-Nationalmannschaft der DDR bestritt der gebürtige Glauchauer jeweils 13 Länderspiele.

In der Winterpause mussten die Herrengosserstedter übrigens einen Abgang verkraften: Phlipp Weeber, der in der Hinrunde zu den Leistungsträgern des Landesklasse-Teams gehört hatte, wechselte arbeitsbedingt und angesichts dann kürzerer Wege zum SV 08 Rothenstein in die Kreisoberliga Jena-Saale-Orla.

Der Fahrplan der hiesigen höherklassigen Teams

Folgende Testspiele planen die vier auf Landesebene um Punkte kämpfenden Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region vor dem Re-Start der Meisterschaft:

SC Naumburg: Samstag, 29. Januar, 14 Uhr, in Merseburg, Kunstrasenplatz Ulmenweg: SV Braunsbedra; Samstag, 5. Februar, 14 Uhr, Hallescher Anger: FC RSK Freyburg (H); Samstag, 12. Februar, 14 Uhr: BSC Laucha (A); für Freitagabend, 18. Februar, ist ein Testspiel auf Kunstrasen bei Blau-Weiß Dölau II geplant; Samstag, 19. Februar, 11.30 Uhr, Zeitz, Kunstrasenplatz: SV Burgwerben; Samstag, 26. Februar, 12 Uhr, Hallescher Anger: SSC Weißenfels II (H)

BSC 99 Laucha: Samstag, 12. Februar, 14 Uhr: SC Naumburg (H); Samstag, 19. Februar, 14 Uhr: SC Naumburg II (H); Samstag, 26. Februar, 14 Uhr: Schott Jena II (A)

FC RSK Freyburg: Donnerstag, 3. Februar, 18.30 Uhr: Kanenaer SV (H); Samstag, 5. Februar, 14 Uhr, Hallescher Anger: SC Naumburg (A); Donnerstag, 10. oder 17. Februar, 18.30 Uhr: SpG Roßleben/ Bottendorf (H); Samstag, 12. Februar, voraussichtlich 16 Uhr: Sportring Mücheln (H); Samstag, 19. Februar, 15 Uhr: BSC Rapid Chemnitz (A); Samstag, 26. Februar, 15 Uhr: FC ZWK Nebra (H); für Samstag, 5. März, 14 Uhr, war noch ein Test bei Schott Jena II geplant, aber dann ist Rückrunden-Start

ESV Herrengosserstedt: Sonntag, 30. Januar, 14 Uhr, in Großbrembach: Empor Buttstädt (A); Samstag, 5. Februar, 14 Uhr: VfL Ellrich (A); Sonntag, 6. Februar, 14 Uhr, Stadion Saalestraße: SC Naumburg II (A); Samstag, 19. Februar, 14 Uhr: SV Großrudestedt (H); Samstag, 26. Februar, 14 Uhr: TSG Stotternheim (A)