Vorentwurf für Bauplanänderung liegt aus Es wäre der Super-GAU in Görschen: Lkw-Verkehr im Minutentakt dank drei riesiger Lagerhallen

In Görschen regt sich Protest. Drei riesige Lagerhallen für Logistikzwecke könnten in dem Dorf entstehen. So sieht es zumindest ein öffentlich ausliegender Vorentwurf zur B-Planänderung vor, den der Grundstückseigentümer in Auftrag gegeben hatte. Nun gab’s einen Vor-Ort-Termin.