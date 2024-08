Aue/Reinsdorf - Der Weg, den Ricky Bornschein als Fußballer bislang gegangen ist, führte nur in eine Richtung: aufwärts! Das hat er mit nicht wenigen Kickern gemein, aber der Werdegang des Reinsdorfers ist ein sehr untypischer. Hat doch der heute 24-Jährige, der nun beim FC Erzgebirge Aue bei seiner ersten Profi-Station angekommen ist, weder eine Sportschule von innen gesehen noch in einem Nachwuchs-Leistungszentrum eines bekannten Clubs trainiert. Bornschein verbrachte den größten Teil seiner Jugendzeit beim FC ZWK Nebra. Im Männerbereich ging es für den 1,93 Meter großen Mittelstürmer step by step nach oben: von den Verbandsligisten Arnstedt und VfB Merseburg in die Oberliga zu Blau-Weiß Zorbau, von dort in die Regionalliga Bayern zur U23 von Greuther Fürth und nun in diesem Sommer noch eine Etage höher in die 3. Liga zu den „Veilchen“ nach Aue.

