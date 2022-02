Erneut Felssturz nahe Schönburg

Schönburg - Zwischen Naumburg und Schönburg an der Landesstraße 204 hat sich am Freitag erneut ein Felssturz ereignet. Die Straße wurde daraufhin gesperrt. „Derzeit können die Fahrzeiten der Buslinie 620 noch nicht angepasst werden. Es kommt zu Verspätungen. Der Schülerverkehr befährt am Montag eine Umleitung über Possenhain“, teilte der Burgenlandkreis am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit. Eine Ersatzhaltestelle wurde nahe der Kirche eingerichtet. Zu den Ursachen machte der Burgenlandkreis noch keine Angaben.

Bereits im August 2020 war es zwischen Naumburg und Schönburg zu einem Felssturz gekommen. Mehrfach war die Vollsperrung der Straße verlängert worden, die nach umfangreichen Arbeiten und geologischen Untersuchungen schließlich im Juli vergangenen Jahres wieder freigegeben werden konnte. Während der Bauarbeiten wurden 760 Tonnen Gestein vom Hang abgetragen. Samt Fällen von Bäumen kosteten die Arbeiten 300.000 Euro. Zusätzlich wurden 350 Meter Borde und Rinnen hergestellt, sieben Durchlässe saniert und 90 Meter Drainage verlegt. (cm)