Naumburg. - Gut sechseinhalb Meter lange Kunst hängt dieser Tage im Nietzsche-Dokumentationszentrum Naumburg gleich zweimal von der Decke. Auf einer der beiden Papierrollen drängen sich dicht an dicht per Hand geschriebene Zeilen, auf der anderen unterbrechen Zeichnungen das Niedergeschriebene. Es sind Nietzsche-Texte, die die niederländische Künstlerin Marjolijn van den Assem mit dem Pinsel und schwarzer Tusche abgeschrieben hat und mit anderen Arbeiten unter dem Titel „Presenza (Assenza) von der Saale bis zum Meer“ quasi vom Dach bis in den Keller des Dokumentationszentrums ausstellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.