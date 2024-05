Mit dem erneuerten Spielplatz in Thalwinkel wird auch an die Jüngsten gedacht.

Thalwinkel/Bergwinkel - Das ländliche Leben gewinnt an Attraktivität. „Wir haben mit dem Feuerwehr- und Heimatverein, der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Thalwinkel, schönen Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus, erneuerten Kinderspielplätzen in Thalwinkel und Bergwinkel sowie zahlreichen Freizeitangeboten von der Volleyballgruppe bis zum Rentnertreff ein reges Dorfleben“, fasste am Freitagmittag Tom Eberling, Vereinsvorsitzender, Feuerwehrmann und Einwohner des Bad Bibraer Ortsteils Thalwinkel, einige Punkte hinsichtlich der Lebensqualität zusammen.