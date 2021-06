EM-Tippspiel geht in die K.-o.-Phase

Naumburg/Biere - Mit Motor Schönebeck und Vorwärts Dessau spielte er einst in der DDR-Liga, als Trainer betreute er die Landesklasse-Kicker des FSV Blau-Weiß Biere in seinem Heimatort im Salzlandkreis: Steffen Rotte, der seine fußballerische Ausbildung ab der siebenten Klasse beim 1. FC Magdeburg genoss, entschied den letzten Vorrundenspieltag der Europameisterschaft im Rahmen des EM-Tippspiels unserer Zeitung für sich.

Rotte kam wie Thomas Bleich-Potkowa (Dautphetal) auf elf Punkte, hatte aber Glück beim Losen und gewinnt 50 Euro, die von der BRU Security GmbH Naumburg spendiert werden. Dahinter folgten neun Mitspieler mit je acht Zählern. Unser prominenter Tipp-Pate, Alexander Rolle, Chef der Mitteldeutschen Basketball Academy (MBA), holte übrigens vier Punkte.

Der 52-jährige Steffen Rotte hat in seiner sportlichen Karriere schon einiges erlebt. So sah er zum Beispiel als Sportschüler in den 80ern Diego Maradona mit dem FC Barcelona live im Magdeburger Ernst-Grube-Stadion, und beim legendären FDGB-Pokalspiel der Schönebecker gegen Serienmeister BFC Dynamo, dem die unterklassigen Gastgeber erst in der Verlängerung unterlagen, saß er bei Motor auf der Bank. „Das war schon großartig, damals mit so tollen Fußballern wie Nationalspieler Wolfgang ’Maxe’ Steinbach in einer Mannschaft kicken zu dürfen“, erinnert sich Steffen Rotte, der in der Verwaltung tätig ist.

Die erfolgreichsten Teams der sechsten Tippspielrunde waren „HardysErben“ (Christian und Matthias Werner aus Naumburg) sowie „SFS“ (Silke und Frank Schoder aus Naumburg) mit je 6,5 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wir_ sind_Kaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 57,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der EM ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Nun geht es in die K.-o.-Phase. In der Sonnabend-Ausgabe unserer Zeitung tippt Winzer André Zahn aus Kaatschen die Achtelfinalpartien der EM.

Stand der Gesamtwertung:

1. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 63

1. Cuesta Jimenez (Hamburg) 63

3. Frank Schoder (Naumburg) 61

4. Dirk Bornschein (Reinsdorf) 60

4. Dominik Anders (Glauchau) 60

4. Micheel Tönnies (Bempflingen) 60

4. Marco Gröschel (Naumburg) 60

4. Julian Könnicke (Naumburg) 60

4. Christian Bock (Hamburg) 60

4. Lisa Herz (Klosterhäseler) 60

4. Marc Rohloff (Wunstorf) 60