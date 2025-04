Ein Investor aus Berlin will in einem Naumburger Ortsteil eine 30 mal 50 Meter große Halle für einen Indoor-Spielplatz bauen. Wo genau das Projekt geplant ist.

Naumburg. - „Mama, ich will ins EuroEddy“ oder „Papa, ich will in den Gaudipark“: Wenn Eltern aus Naumburg und Umgebung in der Vergangenheit zu einem großen Indoor-Spielplatz fahren wollten (oder besser: sollten), mussten sie bis nach Leipzig oder Jena kutschen. Die dortigen Spaß-Hallen sind allerdings seit 2019 beziehungsweise 2023 geschlossen – und Eltern haben seitdem an verregneten November-Sonntagen eine Freizeit-Alternative weniger.