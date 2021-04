Einst Chinesenhut, jetzt Gold

Halle (Saale)/MZ. - "Mancher, der gab, hatte zweifelnd gefragt: ""Hat das Sinn, wird da jemals was draus?"" Und manchmal, so Egbert Rockstroh, habe er sich das auch gefragt. Doch das ist Geschichte, vom Kirchturm grüßt wieder eine ""Zwiebel"" - und übermorgen fährt Kirchenältester Rockstroh nach Magdeburg, um für das Dorf nun gar einen ""Goldenen Kirchturm"" abzuholen, einen mit 3 000 Euro dotierten Ehrenamts-Preis, der den Dorndorfern auf einem Treffen von Kirchbauvereinen der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM) verliehen ..."

Der bauliche Ursprung des Gotteshauses im heutigen Lauchaer Ortsteil Dorndorf liegt im 11. Jahrhundert. Die Kirche wurde mehrfach umgebaut. Im Jahr 1924 war die Turmhaube schon einmal erneuert worden. Nach dem Abriss der barocken Turmhaube am 18. Februar 1985 hatte es eine Versammlung der Kirchengemeinde gegeben, in der der Willen zum Erhalt der Kirche und zu einer Notsicherung des Bauwerks bekundet worden war. 1987 erhielt die Kirche ihr Notdach. Der "Chinesenhut" krönte den Kirchturm bis zum Sommer vorigen Jahres. Der Altarschrein war 2003 aus Goseck zurückgeholt worden.

In Sachsen-Anhalt gibt es laut EKM 260 Fördervereine und Initiativen mit 8 000 Ehrenamtlichen, die sich dafür engagieren, dass die Kirche im Dorf bleibt. In der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gibt es 3 700 Kirchen und Kapellen. Davon liegen etwa 1 900 in Thüringen, 1 500 in Sachsen-Anhalt, 150 in Sachsen, 140 in Brandenburg.

Stö