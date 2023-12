Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Balgstädt. - Platz ist in der kleinsten Hütte, heißt ein bekanntes Sprichwort. Die Freiwillige Feuerwehr Balgstädt kann ein Lied davon singen – ein Lied im melancholischem Moll. „Wir wollen nicht jammern“, sagt Wehrleiter Steffen Alt. Doch hinter diesem Satz steht ein großes Aber. Denn die örtlichen Gegebenheiten am Standort in der Burkersrodaer Straße sind mehr als bescheiden. Die Wehr verteilt sich zwar auf zwei Gebäude, doch sowohl die Umkleidekabinen und der Versammlungsraum als auch die Fahrzeughalle, wo das bereits in die Jahre gekommene Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/24 steht, sind beengt. Das Mannschaftsfahrzeug hat keinen eigenen überdachten Stellplatz und muss draußen bleiben. „Wir platzen aus allen Nähten. Wir räumen nur noch hin und her. Wenn wir Ausbildung oder Versammlungen machen, fahren wir den TLF raus und stellen dort dann Biertischgarnituren hin“, schildert Alt.