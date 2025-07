Der Casekirchener Lutz Walther pflegt eine besondere Sammelleidenschaft. In einer kleinen Ausstellung bewahrt er altes Schmiedewerkzeug, vor allem diverse Hämmer, auf. Was seine Vorfahren damit zu tun haben.

Casekirchen. - Lutz Walther weiß, wo der Hammer hängt: im einstigen kleinen Stall. In dem Anbau am elterlichen Wohnhaus seiner Frau bewahrt der 70-Jährige aber nicht nur ein Exemplar auf, sondern gleich 117 Stück. In einem Eimer gelagert warten noch einige mehr darauf, in die Ausstellung eingereiht zu werden.