Sommertheater in Schleckweda und Kannawurf Eine Schloss-Ziegen-Gaudi - oder: Walt Disney trifft auf Umberto Eco

Das freie Ensemble von der „Kulturreederei“ Halle zeigt das Sommertheater-Spektakel „Der Schöne, das Biest und der Name der Rose“ an zwei einzigartigen Orten unserer Region. Premiere ist am Freitag 7. Juni.