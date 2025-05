Einbruch in Garage: Unbekannte entwenden Quad in Bad Kösen

Bad Kösen/cm - Ein 26-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Einbruch in seine Garage in der Richard-Kanzler-Straße in Bad Kösen feststellen. Den unbekannten Tätern war es dabei gelungen, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen und neben diversen Werkzeug auch ein Quad der Marke Yamaha zu stehlen.

Besonders auffällig an dem weißen Fahrzeug sind der rote Rahmen sowie die gelben Federn an der Vorderachse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9.500 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Ebenfalls in Bad Kösen wurde in der Natur zu Freitag von einem Parkplatz ein angeschlossenes Fahrrad gestohlen. Auch hier ermittelt nun die Polizei.