Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu einem Solarpark in Freyburg und stehlen eine Reihe Solarpaneelen. Die Polizei ermittelt.

Einbruch in Freyburger Solarpark: Unbekannte Täter entwenden Paneelen

Freyburg/tra - Ein Diebstahl aus einem Solarpark in Freyburg ist am Montagmorgen vom Mitarbeiter einer Elektrofirma in Freyburg festgestellt und der Polizei gemeldet worden. Die unbekannten Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zum Firmengelände verschafft und dabei mehrere Zaunelemente beschädigt.

Entwendet wurde eine bisher unbekannte Anzahl an Solarpaneelen, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Montag mit. Die Kriminaltechnik hat die Spurensuche übernommen.