Bestattungsinstitut holt einen speziellen Trend nach Naumburg: nachhaltige Urnen aus Naturstoff, von einem bayerischen Start-up-Unternehmen entwickelt. Was sie so besonders macht und welche Rolle die Floristik bei Beisetzungen spielt.

Naumburg - Auf den ersten Blick erinnert sie in ihrer Form an einen Lampion aus Papier oder eine Vase. Doch was da im Naumburger Floristikgeschäft „Flori Lori“ aufgestellt ist, stilvoll mit Blumen dekoriert, ist ein neuer, aktueller Trend in Sachen Bestattung: eine nachhaltige Urne aus Papier, die sich im Erdreich in nur wenigen Wochen schnell und rückstandslos abbaut. Die meisten Urnen bestehen aus Metall, Keramik oder Holz.