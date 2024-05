In der Naumburger Kleingartenanlage „Am Kalten Hügel“ richtet eine Gruppe Imker mit Hilfe des Geo-Naturparks einen insektenfreundlichen und naturnahen Garten ein. Wie die Zusammenarbeit entstanden ist und was einen solchen Garten ausmacht.

Ein Paradies für Biene, Hummel und Co. - Wie Imker und Geo-Naturpark gemeinsame Sache machen

Werner Mäder von den Zukunftsimkern und Geo-Naturpark-Mitarbeiterin Evelyn Strauch nehmen die Schmetterlingsspirale in Augenschein. Sie soll vor allem Faltern Nahrung bieten.

Naumburg - Sie schwirren herum. Umtriebige Bienen und Hummeln – sowie 22 Mädchen und Jungen der zweiten Klasse der Naumburger Uta-Schule. In einem Garten der Kleingartenanlage „Am Kalten Hügel“ in Naumburg herrscht an einem Vormittag regelrecht Hochbetrieb. Die beiden Imker Werner Mäder und Konrad Fiedler haben den Kindern viel über die emsigen Tiere zu erzählen.