Ein kulinarischer Schatz: Wie zwei Unternehmen Anbau von Trüffeln und Rosenseitling untersuchen

Laucha - In ostasiatischen Ländern wie Japan hat er schon eine lange Tradition. Hierzulande kennen ihn wohl nur Pilzexperten. In den weitläufigen Kelleranlagen des einstigen volkseigenen Betriebes Ogis in Laucha wächst er aktuell heran: der Rosenseitling (Pleurotus djamor), wegen seiner markanten Farbe auch als Flamingoseitling bekannt. In einem der Kellerräume fällt der Blick auf einige Beutel, aus denen der Pilz allmählich seinen Fruchtkörper schiebt. „Wir wollen mit einem Forschungsprojekt die optimalen Wachstumsbedingungen zur gezielten Ausbildung der sensorischen Eigenschaften, wie intensiver Geschmack bei ansprechend fester Textur, ermitteln“, erzählt Kirsten Tänzer, Geschäftsführerin der Leha GmbH.