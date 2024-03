Für ihre Idee eines kreativen Begegnungsortes hatten Tilman Heller und Johanne Steiner per Crowdfunding Geld gesammelt. Nach Ostern soll in der Marienstraße nun Eröffnung gefeiert werden.

Ein Kolibri lernt das Fliegen: Kreativer Begegnungsort geht am 6. April an den Start

Schon in Vorfreude auf die Eröffnung: Tilman Heller, Johanne Steiner und ihre fast zweijährige Tochter Alma im „Studio Kilibri“, das nun in der Marienstraße 2 sein Domizil gefunden hat.

Naumburg - An der Wand steht ein Klavier. Gleich in Reichweite eine Gitarre. Farbbecher sind aufeinandergestapelt. Zwei Sessel mit bunten Kissen laden zum Verweilen ein. Johanne Steiner und Tilman Heller sind eingezogen – in ihr „Studio Kolibri“. In der Marienstraße wollen die Neu-Naumburger fortan ein buntes und kreatives Angebot schaffen. Um ihre Pläne zu verwirklichen, hatten sie im vergangenen Jahr ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen.