Ein kleines Trostpflaster

Naumburg - Sie hatte sich alles so schön ausgemalt: Mit Ehemann Frank sollte es in die Weltmetropole London gehen, und neben Sightseeing und Shopping wäre auch noch „König Fußball“ zu seinem Recht gekommen - mit einem Besuch des EM-Spiels zwischen England und Kroatien. „Ich hatte mich 2019 bei der Uefa für die Tickets - ein Geschenk zum fünfzigsten Geburtstag meines Mannes - beworben, dann auch den Zuschlag bekommen und ein schickes Hotel gebucht“, erzählt Krista Schimpfermann.

Ärger mit Hotelbuchung

Doch für die Schmerdorferin und ihren Göttergatten wurde es nichts mit dem London-Trip. Natürlich wegen Corona. Im vergangenen Jahr konnte die Europameisterschaft bekanntlich pandemiebedingt nicht ausgetragen werden. „Die Hotelübernachtungen konnten wir nach einigem Hick-Hack auf 2021 schieben, doch dann hat die Uefa zum Kroatien-Spiel nur ein Viertel der Zuschauer ins Stadion gelassen, und bei der Verlosung sind wir leider leer ausgegangen“, zeigt sich Krista Schimpfermann enttäuscht. Doch nicht nur das: „Wir blieben leider auch auf unseren Hotelkosten von mehr als 800 Euro sitzen, weil wir direkt gebucht und dummerweise keine Stornomöglichkeiten hatten. Und Kulanz zeigte das Hotel auch nicht.“

Trotz der verpassten EM-Partie, die die gastgebenden Engländer mit 1:0 gewannen, nach London zu fliegen, war für das Paar aus Schmerdorf keine Option. „Wir hätten dann ja beide in eine zehntägige, freiwillig in Kauf genommene Quarantäne gemusst. Und da hätten unsere Arbeitgeber nicht mitgespielt“, sagt Krista Schimpfermann, die als Verwaltungsfachangestellte im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Wethautal abwechselnd in Osterfeld und Stößen arbeitet, während ihr Mann bei Gehring in Naumburg beschäftigt ist.

Sicherer Urlaub auf Rügen

Die unangenehmen Erfahrungen mit der Hotelbuchung ist den fußballbegeisterten Eheleuten - Frank ist Trainer der zweiten Männermannschaft der Sportvereinigung Mertendorf (SVM) und dem Verein seit mehr als 40 Jahren treu, Krista hilft bei Heimspielen im SVM-Kiosk - eine Lehre. „Unseren diesjährigen Jahresurlaub verbringen wir komplett in Deutschland, und zwar in Hotels, wo wir bis kurz vor der Anreise noch stornieren oder umbuchen können“, erzählt Krista Schimpfermann. Im August geht es auf die Insel Rügen.

Nach der London-Pleite gibt es für die Schmerdorferin aber zumindest einen kleinen - auch finanziellen - Lichtblick. Als Gewinnerin der siebenten Runde des EM-Tippspiels unserer Zeitung darf sie sich auf ein 50-Euro-Trostpflaster von BRU freuen. In den Achtelfinalpartien ertippte Krista Schimpfermann immerhin acht Punkte - so viele, wie kein anderer Teilnehmer. Im sechsköpfigen Verfolgerfeld mit je sieben Zählern befanden sich auch Klaus-Dieter Kramer aus Naumburg, der Wangener Florian Frenzel, Ronny Berger (Bad Bibra) und Steffen Premper aus Karsdorf.

In der Gesamtwertung und damit im Kampf um den 250-Euro-Gutschein von Euronics XXL in Naumburg ist allerdings aktuell kein Tipper aus der Saale-Unstrut-Finne-Region in den Top Ten vertreten. Dies kann sich ja aber in den verbleibenden drei Runden - Viertel- und Halbfinale (mit jeweils 50 Euro als Spieltagsgewinn) sowie Finale (da gibt es die doppelte Summe) - noch ändern.

Stand der Gesamtwertung:

1. Martje Petersen (St. Peter-Ording) 68

1. Cuesta Jimenez (Hamburg) 68

3. Thomas Kiene (Burgdorf) 65

3. Christian Bock (Hamburg) 65

5. Kevin Bichlmeier (Erding) 63

5. Micheel Tönnies (Bempflingen) 63

5. Uwe Linhardt (Plech) 63

5. Orly Grajeda (Bremen) 63

5. Virginia Salcedo (Hamburg) 63

5. Arturo Rodriguez (Lübeck) 63

5. Lutz Köhler (Glauchau) 63

Beste Teams der siebenten Runde waren „Schüco“ - das sind Martin Sturm aus Freyburg und Andreas Standtke aus Tagewerben - sowie die „WesleyCrushers“ (Karsten und Christian Haberzettl aus Freyburg) mit jeweils 4,5 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben „wirsindKaiser“ mit Micheel Tönnies und Andrea Hirle aus Bempflingen (jetzt 61,5 Zähler). Die beste Mannschaft erhält am Ende der Europameisterschaft ein 30-Liter-Fass Bier der Naumburger Maischter.

Ergebnis nach 90 Minuten

Zu beachten ist, dass im EM-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ in der K.-o.-Phase das Ergebnis nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten in die Wertung kommt. Wie in der beliebten regionalen Variante unseres Fußball-Tippspiels gibt es drei Punkte für das korrekte Ergebnis, zwei Zähler für die richtige Tordifferenz bei einem Sieg (zum Beispiel: Ergebnis 2:0, getippt 3:1) sowie jeweils einen Punkt bei der richtigen Tendenz (Unentschieden mit einem anderen Ergebnis beziehungsweise richtiger Sieger mit einer anderen Tordifferenz). Zusatzpunkte für das Gesamtklassement kann man mit korrekten Bonus-Tipps sammeln - zum Beispiel, wenn man die jeweiligen Gruppensieger, die Halbfinalisten und den Europameister vorhersagt oder die Nation richtig tippt, die den Torschützenkönig der EM-Endrunde stellt. Bei Punktgleichheit entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges jeweils das Los über den Spieltagsgewinn; im Kampf um den Gesamtsieg wird es in diesem Fall jedoch ein Stechen geben.