Ein Grund zum Anstoßen - Neue Erlebniswelt in Freyburg zieht Besucher an

Blick in die neu gestaltete Dauerausstellung in der Erlebniswelt der Rotkäppchen-Sektkellerei, die laut Unternehmen bisher eine gute Resonanz verzeichnet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Freyburg - Um den Bogen von der norddeutschen Insel Helgoland zur Rotkäppchen-Sektkellerei in Freyburg zu schlagen, muss an dieser Stelle von Claudia und Markus Hagen berichtet werden. Das Ehepaar aus Hüllhorst bei Minden (Nordrhein-Westfalen) steht in einem Ballonkorb in der neuen Erlebniswelt, um ein Selfie zu machen. „Klar, kannten wir schon vorher Rotkäppchen“, winkt Claudia Hagen ab.