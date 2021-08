Ein Geben und Nehmen

Naumburg - Trainer Steffen Baumgart brachte es in seinen Dankesworten auf den Punkt: „Wie Ihr uns auch in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützt habt, ohne dass von Euch jemand abgesprungen ist, ohne dass wir Euch während des Lockdowns dafür irgendeine Gegenleistung wie Heimspiele und damit die Möglichkeit, bei dieser Gelegenheit Eure Logos zu präsentieren, bieten konnten, ist einfach großartig.“

„Ihr“, damit meinte Baumgart die treuesten der treuen Sponsoren des Handball-Clubs Burgenland (HCB), der mit seiner ersten Männermannschaft vor anderthalb Jahren in die 3. Liga und damit in ungeahnte sportliche Sphären vorgestoßen ist. Ein kleiner Verein, der - im Gegensatz zu den meisten seiner Konkurrenten - in seinem Umfeld noch nicht unbedingt drittligareif ist, ja auch noch nicht sein kann. Der sich aber eben auf Firmen und Institutionen aus der Region verlassen kann, die ihm auf dem Weg zu mehr Professionalität helfen.

Die Drittliga-Handballer des HC Burgenland - hier Marius Göbner (v.r.), Philipp Große und Sascha Meiner - lassen es sich am Freitagabend in der Naumburger Gaststätte ?Bismarckturm? schmecken. (Foto: Torsten Biel)

Und deshalb war die Dankeschön-Veranstaltung am Freitagabend in der Naumburger Gaststätte „Bismarckturm“ mit herrlichem Blick ins Saaletal nicht nur eine gelungene Premiere, sondern zugleich der Auftakt einer neuen Tradition. „Mindestens ein, zwei Mal pro Saison wollen wir das jetzt machen. Das gehört sich einfach“, sagte Clubpräsident Uwe Gering, der den anwesenden Sponsoren das Team vorstellte. So auch die Neuzugänge Kevin Szep-Kis, Mirco Fritzsche (beide SC DHfK Leipzig II), Cornelius Lange (SG Spergau), Rückkehrer Sascha Meiner (SG LVB Leipzig) sowie den erst 17-jährigen Laurenz Kröber, der beim HCB ausgebildet wurde, dann nach Leipzig zur Sportschule sowie zum EHV Aue wechselte. Für die Erzgebirgler darf er auch weiterhin (mit Zweitspielrecht) in der A-Jugend-Bundesliga auflaufen.

„Schatulle“ wird geöffnet

Und so erfuhren die Gönner, dass die Stimmung in der Mannschaft super sei, dass die jungen Neuankömmlinge - die natürlich zum Einstand im Trainingslager ein Lied vor versammelter Truppe trällern mussten - bestens aufgenommen worden und voller Tatendrang seien, das sportliche Ziel (Klassenerhalt) zu erreichen. Die Atmosphäre ist dermaßen gut, dass zum Beispiel auch Physiotherapeutin Chris Schurig aus dem thüringischen Hermsdorf dem HCB-Team die Treue hält. Für sie wird der Mannschaftsbus am kommenden Sonnabend auf der Fahrt zum ersten Saisonspiel beim SV Plauen-Oberlosa natürlich auch gern wieder einen Extra-Stopp einlegen.

Den treuesten HCB-Sponsoren wird kurz vor dem Saisonstart gedankt. (Foto: Torsten Biel)

Eine Aufbruchstimmung nach zwei coronabedingt abgebrochenen Spieljahren und ein Zusammenhalt waren da am Freitag im „Bismarckturm“ deutlich zu spüren, die möglichst mindestens im sechsten Tabellenplatz nach der Hauptrunde - der den Club vor der Abstiegsrunde bewahren würde - münden sollen. Den Sponsoren hat der Abend so gut gefallen, dass der eine oder andere sogar spontan noch mal die „Schatulle“ aufgemacht hat - zur großen Freude des Präsidenten.

Noch ein weiterer Neuzugang

Nicht nur dank dieser zusätzlichen Finanzspritze - der Plan war sowieso, den Kader weiter zu verbreitern - will der HCB in dieser Woche noch einen weiteren Neuzugang verpflichten, wie Uwe Gering am gestrigen Sonntag bekannt gab: „Zur Wahl stehen ein erfahrener Ungar und ein talentierter junger Slowake, ein Linkshänder, den wir im Training am Dienstag noch mal testen wollen.“

Die ersten sieben ihrer insgesamt elf Heimspiele der Hauptrunde in der neuen Saison werden die Drittliga-Männer des HCB in der Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen bestreiten; danach geht es zurück ins Naumburger „Euroville“ (wir berichteten).

Trikot und Freikarten werden verlost

Aufwendig inszeniert worden ist das neue Heimtrikot der Drittliga-Handballer des HC Burgenland für die bevorstehende Saison 2021/22. Darauf finden sich markante Naumburger Sehenswürdigkeiten wie der Weltkulturerbe-Dom und Stifterfigur Uta, aber - zum Teil auf der Rückseite - auch die Wappen von Naumburg, Stößen und Prittitz sowie die Logos der Vorgängervereine des HCB aus eben jenen Orten. In Auftrag gegeben und mitgestaltet hat dieses Outfit von Hummel der neue Mannschaftsleiter Matthias Lisker. „Das haben wir bereits im Winter angeschoben, damit es nicht erst zu Lieferengpässen kommt“, berichtet er.

Fans des HCB können ein Exemplar des neuen Trikots sowie zwei Freikarten für das erste Heimspiel am 11. September bei einer Aktion auf der Facebook- und der Instagramseite des Clubs gewinnen.