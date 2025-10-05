Egal, ob am sonnigen Einheitsfeiertag oder bei durchwachsenem Wochenend-Wetter: Warum sowohl Anbieter als auch Besucher bei vierter Auflage des Naumburger Kunsthandwerkermarktes happy sind.

Ein Becher für den lieben Freund: Was Naumburger Kunsthandwerkermarkt so einzigartig macht

Andreas und Cornelia Ködel aus Lobitzsch decken sich mit Getöpfertem ein.

Naumburg - Sie nahmen sich ausgiebig Zeit, das Sortiment zu durchstöbern, lasen einander immer wieder lachend von den mit Sinnsprüchen versehenen Kaffeebechern vor.