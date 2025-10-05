Jetzt live
Vielbesuchtes Event am langen Feiertags-Wochenende Ein Becher für den lieben Freund: Was Naumburger Kunsthandwerkermarkt so einzigartig macht
Egal, ob am sonnigen Einheitsfeiertag oder bei durchwachsenem Wochenend-Wetter: Warum sowohl Anbieter als auch Besucher bei vierter Auflage des Naumburger Kunsthandwerkermarktes happy sind.
Aktualisiert: 05.10.2025, 14:31
Naumburg - Sie nahmen sich ausgiebig Zeit, das Sortiment zu durchstöbern, lasen einander immer wieder lachend von den mit Sinnsprüchen versehenen Kaffeebechern vor.