weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Vielbesuchtes Event am langen Feiertags-Wochenende: Ein Becher für den lieben Freund: Was Naumburger Kunsthandwerkermarkt so einzigartig macht

Jetzt live
VfB Germania Halberstadt gegen Einheit Wernigerode jetzt im Livestream
VfB Germania Halberstadt gegen Einheit Wernigerode jetzt im Livestream

Vielbesuchtes Event am langen Feiertags-Wochenende Ein Becher für den lieben Freund: Was Naumburger Kunsthandwerkermarkt so einzigartig macht

Egal, ob am sonnigen Einheitsfeiertag oder bei durchwachsenem Wochenend-Wetter: Warum sowohl Anbieter als auch Besucher bei vierter Auflage des Naumburger Kunsthandwerkermarktes happy sind.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 05.10.2025, 14:31
Andreas und Cornelia Ködel aus Lobitzsch decken sich mit Getöpfertem ein.
Andreas und Cornelia Ködel aus Lobitzsch decken sich mit Getöpfertem ein. (Foto: Andreas Löffler)

Naumburg - Sie nahmen sich ausgiebig Zeit, das Sortiment zu durchstöbern, lasen einander immer wieder lachend von den mit Sinnsprüchen versehenen Kaffeebechern vor.