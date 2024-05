In die als Archiv genutzte Othmarskirche Naumburg zieht wieder Leben ein: Der „Sinnenpark“ und sein Gebetshaus finden hier Domizil. Ab Samstag neue Ausstellung „Begegnung mit Jesus“.

Ein Aufbruch zu neuen Ufern: Auf welche Weise ein Gotteshaus in Naumburg nun wiederbelebt wird

Die Sinnenpark-Macher Christiane und Oliver Walz, die mit ihren „Weihnachtszeitreise“ sowie „Ostergarten“ genannten Ausstellungen von vorigem November bis diesen April ein Übergangsquartier in der Jakobstraße bezogen hatten, haben in den zurückliegenden Wochen mit Unterstützung zahlreicher Helfer den Umzug durchgeführt.

Naumburg - Die Anwohner in der unmittelbaren Nachbarschaft waren als erste im Bilde: „Schön, dass wieder Leben in die Othmarskirche einzieht“, lauteten die Kommentare, als das – sonst nur sporadische – Kommen und Gehen in dem bloß noch als Kirchenarchiv genutzten Gotteshaus eine Häufigkeit erreicht hatte, die von etwas Neuem künden musste.