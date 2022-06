Ein Abend für die Region: DLRG-Ortsgruppe mit Wenzelspreis geehrt

Naumburg - „Ich freue mich außerordentlich, dass wir nach zweijähriger Corona-Pause wieder zu unserem traditionellen Empfang einladen konnten. Und vor allem, dass so viele Gäste zu uns gekommen sind.“ Verlagsgeschäftsführer Olaf Döring konnte am gestrigen Abend zum Jahresempfang von Naumburger Tageblatt/MZ rund 130 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kultur und dem weiteren gesellschaftlichen Leben der Saale-Unstrut-Region im Hof des Zeitungshauses in der Naumburger Salzstraße begrüßen. Das Treffen fand - nicht wie bisher Ende April - wegen der Corona-Pandemie nun erst im Juni statt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<