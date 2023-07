Eckartsberga/nt - Wenn gefeiert wird in Eckartsberga, dann richtig! Von Freitag bis Sonntag fand in der Stadt sowie an der Holländerwindmühle auf dem Sachsenberg das diesjährige Heimatfest statt. Zum ihm hatte der Heimatverein Eckartsberga eingeladen. Der Freitag gehörte der Jugend und den Junggebliebenen, legten doch verschiedene DJs auf.

Auch der Eckartsbergaer Volleyballclub 1968 ist beim Festumzug mit von der Partie. (Foto. Torsten Biel)

Der Reitverein Marienthal hoch zu "Ross". (Foto: Torsten Biel)

Der Sonnabend stand im Zeichen der Familie: 13 Uhr startete in der Alten Straße unter dem Motto „Wir sind Eckartsberga“ der Festumzug. Er war zugleich Höhepunkt des Fests. Vereine, Geschäfte und Gewerbetreibende hatten die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Auf dem Festplatz fand anschließend ein bunter Nachmittag statt. So gab es unter anderem Kinderschminken, Ponyreiten, den Auftritt einer Tanzgruppe und ein Karussell. Musikalisch gestalteten die Lanitz-Hasseltaler den Nachmittag. Mit dem Hähnekrähen ab 9 Uhr ging das Fest am Sonntag weiter. Eingeladen wurde auch zur „Fun–Olympiade“.