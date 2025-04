Welche ungewöhnliche Perspektive ein interaktiver Parcours in einem Pflegeheim in Nebra bietet.

Wie fühlen sich Alter und Demenz an?

Nebra - „Was ist denn nur los mit mir, was stimmt denn hier nicht? So schwer kann das doch gar nicht sein, das Gemüse mit Messer und Gabel auf den Teller zu bugsieren, das schaffe ich doch sonst auch!“ Der irritierte Blick von Marie Tscharntke grub sich immer tiefer in ihr Gesicht ein, ihre Ungeduld wurde immer größer, die Bewegungen nur noch hektischer.