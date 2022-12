E-Jugend der Burgenländer gewinnt - und verliert trotzdem

In dieser Altersklasse ist das Ergebnis eines Spiels nicht identisch mit dem Resultat, das in die Wertung kommt. HCB-Talente müssen diese Erfahrung jetzt machen.

Plotha - Es mutet schon etwas kurios an, und die Sache ist sicher nicht für jeden nachvollziehbar: Da gewinnen die männlichen E-Jugend-Handballer des HC Burgenland ihr Bezirksliga-Heimpunkt gegen den BSV Klostermansfeld in Plotha mit 31:25, und doch gehen die beiden Punkte an die Gäste. Warum?

Grund ist das Wertungssystem, das der Handballverband Sachsen-Anhalt für diese Altersklasse in der aktuellen Saison eingeführt hat. Demnach ist die Torwertung der Mannschaften das jeweilige Produkt aus der Anzahl der erzielten Tore multipliziert mit den Torschützen innerhalb einer Mannschaft. Ein Beispiel: Team A erzielt zehn Treffer, und im Spielbericht finden sich vier Torschützen; somit gehen 40 Tore in die Wertung ein. Team B erzielt zwölf Treffer, und im Spielbericht finden sich zwei Torschützen; somit gehen 24 Tore in die Wertung ein. Damit gewinnt Team A mit 40:24, obwohl es das Spiel nach altbekanntem Wertungssystem eigentlich mit 10:12 verloren hätte.

Carl Krenz war mit 14 Toren erfolgreichster Werfer der HCB-E-Jugend gegen Klostermansfeld. (Foto: Torsten Biel)

Stephan Meyer, der bei der Partie gegen Klostermansfeld die beiden E-Jugend-Übungsleiter Martin Voigt und Robert Winkler unterstützt hatte - sonst trainiert er die D-Jugend des HCB, die in der Sachsen-Anhalt-Liga spielt -, ist hin- und hergerissen. „Einerseits ist es gut, dass dadurch alle Akteure einer Mannschaft noch mehr ins Spiel einbezogen werden, andererseits hat man als Trainerteam während der Partie fast nur noch damit zu tun, zu schauen, wer wann noch ein Tor erzielen muss, um das Blatt vielleicht noch zu seinen Gunsten zu wenden“, sagt Meyer. Da müsse man eigentlich extra jemanden auf der Bank als Statistiker abstellen, der sich nur darum kümmert. Die frühere Vorgabe in der E-Jugend, dass jeder Spieler den Ball maximal dreimal prellen darf, bevor er abspielt, habe auch das Zusammenspiel gefördert. Diese Regelung gelte hierzulande aber nicht mehr.

Die Ergebnisse - im Fall HCB gegen Klostermansfeld wird aus dem 31:25 ein 124:150 (!) - werden auf der Homepage des Verbandes nicht veröffentlicht. Allerdings führt der zuständige Staffelleiter die Wertung. Er wird die Teams über das Ranking informieren.