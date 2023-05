Durchsuchung in Naumburg Wer kennt diese Geräte? Polizei erhofft Hinweise zu Diebesgut (Fotos im Text)

Die Polizei entdeckte bei einer Durchsuchung in der Weißenfelser Straße in Naumburg eine große Menge an Gerätschaften. Nicht alle konnten bisher den rechtmäßigen Besitzern zugewiesen werden. Wer kennt die Geräte?