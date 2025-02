In der 3. Handball-Bundesliga gelingt dem HC Burgenland ein enorm wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf. Die Zweite hingegen holt trotz vieler personeller Ausfälle einen Punkt in Halle, während die Damen-Teams Auswärtssiege feiern.

Im Hinspiel war er mit sieben Toren erfolgreichster Werfer des HCB gewesen. Nun, im Rückspiel im „Euroville“, glänzte Leon Wellner (hier in einer früheren Partie) beim knappen Heimsieg vor allem mit seiner Defensivarbeit.

Naumburg/hbo. - Nicht nur ein Stein, sondern ein ganzes Gebirge ist den Handballern des HC Burgenland am Samstagabend vom Herzen gefallen. „Aber nicht nur den Spielern und Verantwortlichen, sondern sicher allen, die in der Halle waren“, sagte Fabian Kunze am Sonntagmorgen, nachdem er eine Nacht über den überaus wichtigen 30:29-Heimsieg seiner Mannen gegen die HSG Ostsee N/G geschlafen hatte.