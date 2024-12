Tief hinab oder hoch hinaus: Das dritte Adventswochenende führt in Naumburg zu historischen Orten. Was auf dem Programm steht.

Zum dritten Adventswochenende stehen in Naumburg historische Orte im Mittelpunkt - so auch das Marientor.

Naumburg/tra - Am kommenden Wochenende, 14. und 15. Dezember, öffnen die historischen Gewölbe, Türme und Kapellen in Naumburg ihre Tore und laden zu einer besonderen Adventsstimmung mit Musik, Geschichten und Kulinarik ein. Auf den kleinen Märkten werden Geschenkideen angeboten und Köstlichkeiten probiert werden. Eine Übersicht der Stationen gibt es hier:

Mittelalterliche Weihnacht am Marientor: Die Bürgerschützen laden zu Märchenstube und Basteleien ein, Schlemmereien gibt es vom Grill und aus dem Topf.

„Friendship“-Crew am Marienplatz: Im Schatten der Marien-Magdalenen-Kirche sorgt die „Friendship“-Crew für hausgemachten Glühwein und handgemachte Musik. Freitagabend gibt es um 20 Uhr ein „Friendship in Conzert“ mit The Micronaut und Mac Lee in der Marien-Magdalenen-Kirche (Tickets müssen allerdings vorab reserviert werden, denn es gibt keine Abendkasse).

Marien-Magdalenen-Kirche: Die barocke Kirche am Marienplatz öffnet ihre Tore am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Weihnachtliches Gewölbe im Kerzenschein: In den altehrwürdigen Gewölben unter dem Marktplatz 10 trifft man Freunde bei Kerzenschein und genießt gemeinsam die Adventszeit.

Wein in alten Gewölben: Am Markt 13 kann man sich in den alten Gewölbekellern an hauseigenem Glühwein und Weinen aus der Region erfreuen.

Adventsschlösschen am Markt 6: Das Gewölbe unter dem Schlösschen erkunden und bei einem Glüh-Gin auf dem kleinen Markt neben der Weihnachtskrippe an liebevoll dekorierten Ständen vorbeischlendern. Selbstgenähte Taschen, Honig, Kerzen, Schmuckstücke, Dekoration und weihnachtliche und Gebrauchskeramik werden angeboten.

Wenzelsturm und Stadtkirche: Vom Wenzelsturm hat man die schönste Aussicht auf Naumburg. Die Stadtkirche ist für Besucher am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Hier erklingen am Samstag um 15, 16 und 17 Uhr Posaunen- und Orgelklänge (Eintritt frei, Spenden erbeten).

Wasserkunst an der Wenzelsmauer: Auf geht’s zu einer spannenden Besichtigung des Turms der alten Stadtbefestigung.

Naumburger Dom St. Peter und Paul: Beim „Domgeflüster zu Weihnachten“ kann man den Legenden zu Türmen und Kapellen lauschen und Details entdecken. Die Sonderführungen finden am Samstag und Sonntag jeweils um 13 und um 15 Uhr statt und kosten pro Person zwölf Euro Eintritt.

Kombinierte Führung zu Gewölbe, Türme und Kapellen am 14. und 15. Dezember um 13 und 15 Uhr, ab Tourist-Info, Markt 6, für neun Euro pro Person. Reservierung per Mail: [email protected] oder Telefon 03445/273125. Weitere Informationen gibt es unter www.naumburg-im-advent.de im Internet.