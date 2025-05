Aufsehenerregender Vorfall in Naumburg Dramatische Abschiebung: Syrische Familie ist nun untergetaucht - Landrat verrät Details

Das syrische Mädchen (10), das in Naumburg für eine Abschiebung aus dem Unterricht geholt wurde, ist mit ihrer Familie untergetaucht. Was auf dem Flughafen in Frankfurt passierte und warum der Landrat seine Mitarbeiter „bedingungslos unterstützt“.