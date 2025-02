Laucha. - Für Dirk Grönke (53) hätte der 6. September im vorigen Jahr sein letzter Lebenstag sein können. Dass er jetzt, an einem Februar-Montag mit Kollegen des Lauchaer Baubetriebs Meliorations-, Straßen- und Tiefbau GmbH („Meli“) am Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen konnte, hat er Matthias Hörig, Sven Rabenhold und Fred Diener zu verdanken, die ihn nach einem plötzlichen Herzinfarkt auf einer Baustelle wiederbeleben und so sein Leben retten konnten. Für ihr beherztes Eingreifen dankte den drei Lebensrettern nun auch offiziell der „Meli“-Geschäftsführer Carsten Kowalsky in Form einer Urkunde und eines Sachgeschenks.

Der Geschäftsführer fand den Erste-Hilfe-Kurs – den ersten von insgesamt vier dieser Veranstaltungen – für die gesamte Belegschaft der „Meli“ eine passende Gelegenheit, seinen drei Mitarbeitern die Anerkennung auszusprechen. Zwei der Ersthelfer, Rabenhold und Diener, waren aber bereits auf Baustellen unterwegs. Sie werden ihre Ehrung später erhalten. Carsten Kowalsky erinnerte an die dramatische Situation und wie rasch, umsichtig und richtig die Ersthelfer gehandelt haben.

Bewusstlosen Kollegen bis zum Eintreffen des Notarztes wiederbelebt

Doch was war geschehen? Der im Lager tätige Dirk Grönke sollte am 6. September Material auf eine „Meli“-Baustelle in Großjena fahren. Als er dort ankam, brach er plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein. Die drei Kollegen zögerten keine Minute, begannen mit wiederbelebenden Sofortmaßnahmen, bis schließlich der Notarzt eintraf und Grönke direkt ins Krankenhaus gefahren wurde. „Dank dieser sofortigen Hilfe ist bei mir heute alles wieder in Ordnung, es sind keine bleibenden Schäden zurückgeblieben“, zeigte sich Grönke froh und dankbar im Bewusstsein, dass er diesen Kollegen sein Leben verdankt.

Gefahr: Sauerstoffmangel im Herzmuskel

Wie wichtig bei Schlaganfall, Krampfanfall oder in diesem Fall Herzinfarkt sofortige Maßnahmen sind, unterstrich auch Andrea Dieling vom DRK Querfurt, die den Erste-Hilfe-Kurs durchführte. „Schon nach wenigen Minuten können Bereiche des Herzmuskels aufgrund des Sauerstoffmangels absterben. Darum ist es so entscheidend, dass mit der Wiederbelegung sofort eingesetzt wird.“

Große Dankbarkeit des Überlebenden und des Firmenchefs

Statistisch erfasst ist demnach, dass etwas 30 Prozent solcher Ereignisse während der Arbeit passieren, ebenfalls 30 Prozent im Haushalt und lediglich zehn Prozent im Straßenverkehr. „Nicht nur am Beispiel unseres Mitarbeiters zeigt sich die Wichtigkeit dieser Schulungen, die wir aller zwei Jahre durchführen“, so Carsten Kowalsky. Er betonte: „Ich bin den Kollegen sehr dankbar. Sie haben ohne Zögern sofort gehandelt.“