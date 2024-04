Die 12. Naumburger Straßentheatertage warten vom 10. bis 12. Mai mit einem spannenden Programm auf. 22 Künstler und -gruppen aus dem In- und Ausland präsentieren auf dem Marktplatz, auf dem Marienplatz und im Stadtpark ihre Shows. Auch zum Mitmachen wird das Publikum eingeladen.

Highlight am Samstagabend auf dem Markt ist die Theatergruppe Titanick mit ihrer „Upside down – Die Welt steht Kopf“-Show.

Naumburg. - In ein großes Freilichttheater mit vielen Bühnen verwandelt sich Naumburgs Innenstadt am zweiten Maiwochenende. Zum zwölften Mal werden dann in der Domstadt die Straßentheatertage zelebriert. Insgesamt 22 Künstlergruppen sowie Einzelkünstler warten vom 10. bis 12. Mai auf dem Markt, dem Marienplatz und im Stadtpark mit 59 Veranstaltungen auf, während der 30 verschiedene Programme dargeboten werden. Freuen können sich Jung und Alt auf Tanz und Musik, Improvisation, Jonglage, Walkacts, Akrobatik und Mitmachprogramme, die zum Lachen, Träumen und zum Nachdenken einladen (gesamtes Programm unter www.naumburger-strassentheatertage.de).