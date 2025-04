Naumburg. - Zwischen den kirchlichen Feiertagen, die Rahmen und Höhepunkte auch der diesjährigen Naumburger Dommusiken sind, hat Domkantor KMD Jan-Martin Drafehn ein paar besondere Projekte platziert. Eines entstand aus Anlass des 80. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges, der dieses Jahr begangen wird: Ein großes Chor-Orchester-Konzert, das als Gedenkkonzert für den Frieden in der Welt im September gemeinsam mit dem Chor der Kantorei Dortmund-Wellinghofen und der Zeitzer Kantorei aufgeführt wird. Erarbeitet wird dafür das Oratorium „The Armed Man: A Mass for Peace“ von Karl Jenkins. „Ein sehr modernes, rhythmisches Stück, an dem auch mehrere Schlagzeuger beteiligt sind – also mal ein ganz anderes Metier“, sagt Drafehn.

