Nebra - Dass Emilie Schultz dank Würfelglücks bereits mit drei ihrer Spielfiguren auf der „Mensch ärgere dich nicht“-Runde unterwegs ist, spornt Günter Eckert richtiggehend an. Mit „Schmackes“ geht der rüstige Mann, der seit einem Jahr im Johanniterhaus in Nebra lebt, seinerseits ans Würfeln und hat endlich die heiß ersehnte Sechs, kann sein erstes grünes „Männlein“ in Bewegung setzen. Hoch her geht es an diesem Nachmittag an dem Spieltisch, der ein ganz besonderer ist – nämlich ein digitaler – und der den Namen „CareTable“ (= Betreuungstisch) trägt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.