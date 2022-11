Diebstahl vor Großübung - Unbekannte entwenden in Laucha Scheinwerfer und Diesel

Betroffen ist ein Fahrzeug des Technischen Hilfswerks. In Laucha hatte es am Sonnabend eine Großübung gegeben.

Laucha - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend von einem auf einem Gelände abgestellten Lkw mit Anhänger des Technischen Hilfswerkes einen daran angebrachten Suchscheinwerfer entwendet. Außerdem wurden Staufächer für Reservekanister aufgehebelt und darin befindliche Kanister mit Dieselkraftstoff entwendet, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Ein Kanister wurde in der Nacht zum Sonntag nach einem Hinweis in Laucha aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. In Laucha hatte am Sonnabend eine Großübung des Technischen Hilfswerkes stattgefunden. (ag)