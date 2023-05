Unbekannte haben in Naumburg 120 Tonnen Bahnschienen gestohlen.

Naumburg/MZ - Bislang unbekannte Diebe haben bei Naumburg 120 Tonnen Bahnschienen im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Der Diebstahl ist bereits Anfang Mai entlang der Bahnstrecke Naumburg-Freyburg festgestellt worden. Die Schienen waren in der Roßbacher Straße gelagert worden. Die Polizei geht davon aus, dass diese mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert wurden.

Polizei sucht Zeugen des Diebstahls bei Naumburg

Da die bisherigen Ermittlungen zu keinem Täter geführt haben, wird nun um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Wer hat im Zeitraum vom 25. April, 0 Uhr bis 3. Mai, 7 Uhr Personen oder Fahrzeuge in der Nähe am besagten Tatort gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg per Telefon unter 0391 / 56549 oder unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline unter 0800 / 6 888 000 entgegen. Hinweise werden auch bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.