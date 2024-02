Kriminalität im Burgenlandkreis Diebestrio will Naumburger Adli-Markt mit vollem Wagen verlassen - Personal greift ein

Drei Personen wollten am Mittwochnachmittag in einem Aldi-Markt in Naumburg mit einem Einkaufswagen verlassen, ohne einen Cent zu bezahlen. Das bemerkt jedoch das Personal.