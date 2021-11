Die Vernunft hat Vorrang

Großjena/Naumburg - Ein Schnäpschen geht noch, die Sektkorken knallen, das Teufelchen-Kostüm zeigt unverschämt viel Haut, und getanzt wird bis zum Halleluja: Es gehört zu einem Karnevalsabend, dass man den Verstand ein wenig im Stand-by laufen lässt und sich ganz dem Genuss und dem Spaß hingibt. Doch in einer Pandemie kann es bitter bestraft werden, keinen kühlen Kopf zu bewahren.

Dieser Verantwortung werden nun auch die Entscheider des Großjenaer Karnevalsvereins (GKV) gerecht. Sie haben ihre Session und damit alle Veranstaltungen, die für Januar und Februar 2022 geplant waren, abgesagt. „Es tut uns in der Seele weh. Aber die Gesundheit geht nun einmal vor“, sagte GKV-Präsident Daniel Böttger gegenüber Tageblatt/MZ.

Im Gegensatz zu anderen Karnevalsclubs in ganz Deutschland hatten die Großjenaer bereits ihre Feierlichkeiten rund um den 11.11. sausen lassen. „Und was ich dann woanders gesehen habe, war eindeutig. Da werden eben keine Abstände eingehalten und keine Masken getragen. Hygienekonzept hin oder her“, so Böttger. Der Elferrat habe deshalb in seiner Sitzung beschlossen, Vernunft walten zu lassen und die Session, die wieder im Naumburger Ratskellersaal über die Bühne gehen sollte, wie schon im vorigen Jahr abzusagen.

Trotzdem will man natürlich das Feiern in Großjena nicht gänzlich lassen. Es wird bereits jetzt überlegt, eine Art Sommerfest an einem Wochenende in der schönen Jahreszeit zu organisieren, wenn hoffentlich die Pandemielage wieder deutlich entspannter ist. Dann sollen auch die ganzen Tanzgruppen ihre bereits einstudierten Auftritte präsentieren können. Schließlich gilt es, trotz des erneuten Rückschlages die Mitglieder des GKV motiviert und bei der Stange zu halten.