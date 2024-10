Naumburg. - „Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen“, schallte es schon kurz vor Beginn der Schlusssirene am Samstagabend durchs Naumburger Euroville. Die Euphorie der Fans war nach einem grandiosen Heimsieg völlig verständlich. Nur wer ganz kleinlich ist, würde einhaken: Das, was da ablief, hat man nicht „lang nicht“, sondern noch gar nicht gesehen. Zwölf(!)-Tore-Führung zur Halbzeit, 14 Treffer Vorsprung am Ende – und all das in einem Spiel der Dritten Deutschen Handballliga gegen die Zweite des Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Mit dem Endstand von 36:22 war es der dritte Sieg in Folge für den HC Burgenland, der damit in der Tabelle seinen fünften Platz verteidigte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.