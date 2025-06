Die Tageblatt/MZ-Fotografen waren am Wochenende in 14 Dörfern der Saale-Unstrut-Finne-Region und im Wethautal unterwegs. Was sie alles gesehen und abgelichtet haben.

Klassiker der Pfingstgesellschaft in Mertendorf: Der Frühschoppen am Montag mit den Taufen der Burschen für so schlimme Vergehen wie „Zu-spät-kommen“ oder „Bier-Schändung“. Strafmeister Louis Selig tauft hier Tom Haubold.

Naumburg/löf/gjä/tobi/hbo. - Schon mit unserer großen Pfingst-Umfrage im WhatsApp-Kanal hat Tageblatt/MZ gezeigt, dass wir die Pfingst-Gesellschaften der Region unterstützen. Klar, dass wir deshalb unsere Reporter und Fotografen am Wochenende hinausschickten, um fleißig zu fotografieren. Etwa in die Dörfer, die in der Umfrage am besten abgeschnitten hatten, also Flemmingen, Großjena, Saubach und Mertendorf.

Beim Tanz im Gasthaus Punkewitz mit der Band „Spätsünder“ aus dem Raum Wittenberg ging bei den Mertendorfer Pfingstburschen ordentlich die Post ab. (Foto: Torsten Biel)

Huckepack-Einmarsch im Gasthaus Punkewitz. (Foto: Torsten Biel)

Eierbetteln am Pfingstmontag in Flemmingen: Robby Strulik landet nach dem "Hochleben-lassen" im Pool. (Foto: Torsten Biel)

Die "Olsenbande" raubt den "Franz-Jäger-Flemmingen"-Tresor aus. (Foto: Torsten Biel)

Pfingstumzug in Großjena: Das Naumburger Kaufland wird aufgrund der jüngsten Automatensprengung aufs Korn genommen und zum „Knallland“. (Foto: Torsten Biel)

Pfingstumzug in Großjena: "Donald Trump" verhängt Strafzölle auf den Wein aus dem Nachbardorf Roßbach. (Foto: Torsten Biel)

Auch in Gleina war aber richtig was los: Und hui, mit ihren gewagten Hutkreationen hätten sie wahrscheinlich sogar beim Wave-Gothic-Treffen in Leipzig für Aufsehen gesorgt. Aber die Gleinaer Pfingstburschen Florian Bornowski, der ein filigranes Spitzen-Gewirk trug, das die Kostümbildner der Kult-Serie „Arabella, die Märchenbraut“ hätte neidisch werden lassen, und Karl Werner, der einen Vogel, genauer Raben auf dem Kopf spazieren führte, entschieden sich viel lieber für die Traditionspflege in der Heimat. Mit ihren Gefährten von der Pfingstgesellschaft Gleina zogen sie am langen Feiertagswochenende mit bewundernswerter Ausdauer und bei einem wegen der schieren Masse auf zwei Tage verteilten Ständchenblasen durch den 800-Einwohner-Ort, ließen die Einheimischen hochleben, die Kapelle einen Tusch spielen.

Gut behütet in Gleina (von links): Florian Bornowski mit filigranem Spitzen-Gewirk, Silas Heft nach dem Motto „Bunt und floral“ und Karl Werner mit einem Raben auf dem Kopf – so stimmungsvoll ging’s beim Ständchenblasen zu. (Foto: Andreas Löffler)

Eine Marathon-„Mugge“ spielten die Arneburger Blasmusikanten in Gleina. (Foto: Andreas Löffler)

Raik Steinmetz trägt Gleinas Fahne mit dem Sinnspruch „Hopfen und Malz ...“ (Foto: Andreas Löffler)

Auch in Löbitz war Stehvermögen bei den Pfingstburschen gefragt, die sich am Sonnabend bereits um 7 Uhr in der Früh zum gemeinsamen Umzug durch Köckenitzsch, Cauerwitz, Großgestewitz sowie durch Löbitz selbst verabredet hatten und ihr Ständchenblasen und Birkensetzen Marke XXL just mit dem Glockenläuten zur sechsten Abendstunde abschlossen. Nur gut, dass sie unterwegs ordentlich „Marschverpflegung“ bekamen – die wunderbar gereiften Knacker, sprich Bratwürste etwa, die Daniel Thomas an einem Stock transportierte, oder die köstlichen Fischbrötchen, die ihnen Elvira Hüttig servierte: der absolute Kult!

In Marschformation auf zum Ständchenblasen durch Köckenitzsch, Cauerwitz, Großgestewitz und schließlich durch Löbitz: Dieter Glotz (links) gibt den Takt vor. (Foto: Andreas Löffler)

Knacker alias Bratwürste als „Marschproviant“ bei Daniel Thomas in Löbitz. (Foto: Andreas Löffler)

Auch auf Elvira Hüttigs Grundstück in Löbitz wurde eine Pfingstmaie gestellt. (Foto: Andreas Löffler)

Kultig ging es auch in Meyhen zu, wo vor dem Aufstellen der Maibirke auf dem Festplatz an der Kirche alle aufgerufen waren, die persönlichen, durch bunte Bänder symbolisierten Wünsche in die Baumkrone einzuflechten. „Aber pssst, keinesfalls laut sagen, sonst gehen die nicht in Erfüllung“, ulkte Ortsbürgermeister Andreas Keßler. Jede Menge Gaudi – nicht nur beim Stiefeltrinken – hatten die Meyhener mit ihrer aus dem fernen Meiningen (!) angereisten Kapelle. „Die hab’ ich über ein paar Ecken aufgetan. Und obwohl die bis dato kaum Erfahrung mit dem in Thüringen nicht so verbreiteten Ständchenblasen hatten, haben wir die nach ihrem tollen Debüt in Meyhen im Vorjahr auf alle Jahre für unsere Pfingstsause geblockt“, so Pfingstbursche Marco Redlich.

Meyhen: Die Festbirke trägt bunte Bänder als Symbol persönlicher Wünsche. (Foto: Andreas Löffler)

Monique Ungewiß serviert der Kapelle in Meyhen einen (Glas-)Stiefel mit Bier. (Foto: Andreas Löffler)

Alte und neue Traditionen lebten am Pfingstwochenende auch in den Dörfern zwischen Unstrut und Finne auf – das gesellige Miteinander wurde generationsübergreifend gefeiert: In Altenroda galt im Umzugstross das Jahresmotto des Pfingstvereins „Wo Trunk und Weib verbunden, da mag das Herz gesunden“. In Bucha war die Luft erfüllt vom Knattern der Simson-Kleinkrafträder und dem typischen Zweitakter-Duft. Die Kräder der Modelle namens Spatz, Star, Habicht und Schwalbe sowie der Baureihen S 50 bis S 51 rollen seit vielen Jahrzehnten und noch immer zuverlässig über die Straßen.

Mit einem Wagenumzug unter dem Motto „Wo Trunk und Weib verbunden, da mag das Herz gesunden“ war der Pfingstverein in Altenroda sonntags auf Tour. (Foto: Gisela Jäger)

Bucha: In alter Polizei-Uniform auf seiner Oldtimer-Schwalbe rollte Sylvio Rabenhold zum Simson-Treff. (Foto: Gisela Jäger)

Per Computertechnik wurden in Bucha auf dem Prüfstand von Thomas Plessner die Simsons gecheckt. (Foto: Gisela Jäger)

Ein Riesen-Spektakel war in Saubach das Setzen der großen Pfingstmaie am Festplatz. Die Pfingstburschen und freiwillige Helfer stemmten sich kräftig in die Seile zum Aufstellen der schweren großkronigen Birke, begleitet vom Ruf „Maie ho-ho-hoch“. Danach wurde das Festsymbol bei einer spaßigen Auktion versteigert.

Matthias Schäfer versteigert Saubachs große Maie, was 490 Euro einbrachte. (Foto: Gisela Jäger)

Saubach: Robin Klein (v.l.) und Michael Schubert ehren Herbert Kuhnt. (Foto: Gisela Jäger)

In Wangen rollte der Vereinswagen der „Wangener Pfingstochsen“ in Begleitung der „Bibertaler Musikanten“ zum Verteilen der Maien durchs Dorf. Auf der SportplatzFestwiese gings am Sonntag bei Bierkrugstemmen, Bogenschießen, Maien-Weitwurf und Tombola sportlich zu. In Reinsdorf zogen die Burschen zum „Reihegehen“ unter musikalischer Begleitung durch den Ort. Zu den Aktivangeboten zählte auch ein Preiskegeln.

Die Wangener Pfingstochsen (nicht nur Männer sind im Verein) stemmen nicht nur Biergläser, sie zeigen sich stolz in neuer Vereinskleidung. (Foto: Gisela Jäger)

Zur schönen Tradition in Reinsdorf gehört das musikalische „Reihegehen“ des Pfingstvereins mit Bollerwagen. (Foto: Gisela Jäger)

Sehr traditionell ging es aber auch in Görschen, Janisroda/Heiligenkreuz sowie Schönburg zu, wo - wie in vielen weiteren Orten der Region - die Birken vor die Häuser gestellt wurden.

Die Pfingstgesellschaft "Göraplitzen" mit ihren rund 30 Mitgliedern besuchte am Pfingstsamstag 220 Haushalte in Görschen, Rathewitz, Scheiplitz und Droitzen. Hier bei einem Ständchen für Familie Tiedke in der Pension "Waldhof". (Foto: Torsten Biel)

Die "Göraplitzener" Burschen: Sebastian Held übergibt Silke Meißner, wie jeder Frau in den Orten, eine Rose. (Foto: Torsten Biel)

Die Pfingstgesellschaft Schönburg stellte 160 Birken an die Häuser. Die Einwohner bedanken sich mit Speis und Trank und Geldspenden. (Foto: Torsten Biel)

Begleitet wurden sie von den Schönburger Blasmusikanten die durch den sechsjährigen Henry Warncke an der Trommel unterstützt wurden. (Foto: Torsten Biel)

Die Pfingstgesellschaft Janisroda-Heiligenkreuz hebt hier ihre Zylinder für Familie Kneist. (Foto: Torsten Biel)

Wegezoll für das Passieren der Ortschaft Heiligenkreuz: Stefan Jungnickel bitten natürlich um eine freiwilligen Spende für den Verein. Mancher Trike-Fahrer dieser Gruppe aus Barnim zeigte sich sehr spendabel. (Foto: Torsten Biel)

Und damit endet ein Pfingstfest 2025, bei dem die Weinmeile mal wieder ein Groß-Ereignis mit vielen, vor allem auswärtigen Besuchern war, und bei dem auf den Dörfern der Region trotzdem mit viel Resonanz die Traditionen gepflegt und gefeiert wurden.