Der stationäre Bereich - eine der drei Säulen der Versorgung von Patienten mit chronischen Schmerzen - zieht aus dem SRH Klinikum Naumburg an den Zeitzer Standort um. Wie die frei werdenden Räume genutzt werden.

Naumburg/Zeitz. - Den Vorgaben aus der Gesundheitsreform Karl Lauterbachs, medizinische Behandlungen zu zentralisieren und zu ökonomisieren, kommt die SRH Klinikum Burgenlandkreis GmbH nun in ihrem schmerztherapeutischen Angebot nach. So wird künftig am Naumburger Klinikstandort die tagesklinische Schmerztherapie angeboten und werden ab April die Schmerzpatienten ausschließlich im Zeitzer SRH Klinikum stationär versorgt.