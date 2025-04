Was mag die Dienstälteste im Naumburger Friseursalon an ihrem Job, was erwartet die Jüngste von ihm? Und welchen Blick hat der Chef nach 20 Jahren als Unternehmer?

Naumburg. - Es gehört sich nicht, Frauen nach dem Alter zu fragen, sagt man so. An dieser Stelle kommen wir aber nicht umhin, wenn es darum geht, im Naumburger Friseursalon Sturm die dienstälteste und -jüngste Mitarbeiterin auszumachen. Was hat sie einst und heute bewogen, sich für das zu entscheiden, was sie tun, nämlich frisieren? Und vor allem: Ist für die eine in Erfüllung gegangen, was sie von ihrem Beruf erwartet hat? Und mit welchen Vorstellungen geht der Neuling in den Job?