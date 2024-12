Kloster und Kaiserpfalz Memleben Der Travel-Scooter-Test - wie barrierefrei ist das Kloster Memleben?

Mit ihrem Umbau soll die Klosteranlage in Memleben nun ein Reiseziel für alle sein, also auch für Seh - und Gehbehinderte. Funktioniert das? Eine Betroffene ist an Ort und Stelle.