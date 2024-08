Nach den Sommerferien kehrt am Montag wieder Leben in den Klassenräumen ein. An einigen Schulen gibt es noch offene Lehrerstellen. Eine Situationsbeschreibung.

Die Vorbereitungen laufen auch für die Einschulungen in den Grundschulen auf Hochtouren. Die pädagogische Mitarbeiterin der Naumburger Salztorschule, Susanne Rieske, schmückt in der Aula den Zuckertütenbaum. 84 Abc-Schützen heißt die Bildungseinrichtung in diesem Schuljahr willkommen.

Naumburg. - Sechs erholsame Wochen liegen hinter den Schülern des Burgenlandkreises. Am Montag starten sie in ihr neues Schuljahr, blicken diesem bestenfalls voller Freude entgegen. Bei 1.598 Mädchen und Jungen dürfte das unter Garantie so sein, erhalten sie als Abc-Schützen doch ihre Zuckertüten. 100 von ihnen werden an freien Grundschulen, acht in Förderschulen im Burgenlandkreis eingeschult.