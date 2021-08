Den Erfolg eingewechselt

Naumburg - Mit drei Favoritensiegen und einem Remis begann am Sonnabend die neue Saison in der Staffel 1 der Kreisliga, in der alle Mannschaften aus der Saale-Unstrut-Finne-Region vereint sind.

KREISLIGA: FC RSK Freyburg II - Baumersrodaer SV 1:3 (1:1). Die Jahnstädter gestalteten die Partie gegen den Meisterschaftsaspiranten lange offen. Zwar brachte Tobias Tenscher (8.) den BSV früh in Front, doch bereits im direkten Gegenzug lag der Ausgleich in der Luft. Tim Walter parierte allerdings nach einem Eckstoß von Jacob Saupe den Kopfball von Chris Linge. Nach weiteren vergebenen Chancen für Saupe, Linge, Philipp Wenzel und Stefan Förster wurden die Offensivbemühungen der RSK-Reserve belohnt, als Linge (44.) eine Flanke von Tom Schäffner zum 1:1 verwertete. Ein Knackpunkt im Spiel war dann sicher die Verletzung von Freyburgs Torwart Christoph Madeja, der - mit den besten Genesungswünschen beider Teams - ins Naumburger Klinikum eingeliefert werden musste. Für ihn stand in der Folgezeit der langjährige Goalgetter Robert Jesswein zwischen den Pfosten. Dennoch hatten die Gastgeber durch Jens Diener sowie Schäffner Chancen für weitere Torerfolge. Für die Entscheidung sorgte schließlich Baumersrodas Neuzugang Albert Reinicke (war vom SC Naumburg II gekommen, wir berichteten), der - zur zweiten Halbzeit eingewechselt - die Gäste zunächst in Führung brachte (63.) und dann acht Minuten vor Schluss auch zum 1:3-Endstand erfolgreich war.

Der Freyburger Routinier Frank Geithe (l.) wird von BSV-Akteur Thomas Engel bedrängt. (Foto: Andreas Löffler)

Balgstädt/ Laucha II - FC ZWK Nebra II 3:3 (3:2). Wie am Sonntag das Kreisoberliga-Team in Kretzschau (wir berichteten) kam auch die ZWK-Reserve eine Etage tiefer quasi in letzter Sekunde noch zu einem 3:3. Die Gäste erwischten in diesem Unstrut-Derby den besseren Start: Sorbon Saidov (7./17.) gelang ein Tore-Doppelpack. Doch die BSV/BSC-Kombination konnte das Ergebnis bis zur Pause drehen. Nach einem Foul an Christian Schulze verwandelte Thomas Elste (22.) den fälligen Strafstoß eiskalt zum Anschlusstreffer. Elste bereitete neun Minuten später mit einem Querpass zum erfahrenen Maik Fahnert, der sich diese Chance nicht entgehen ließ, das 2:2 vor. Und nach einem Freistoß von Fahnert an die Querlatte staubte Philipp Zille (36.) per Kopf ab. In der zweiten Halbzeit verflachte das faire Spiel, und alles schien auf einen knappen Sieg der Gastgeber hinauszulaufen. In der vierten Minute der Nachspielzeit schlug dann aber Saidov zum dritten Mal zu. „Dieser späte Gegentreffer war zwar natürlich sehr ärgerlich für uns, aber das Remis ist ein gerechtes Ergebnis“, meinte Mark Thomas, Coach der gastgebenden Spielgemeinschaft.

Bad Bibra/Saubach - ESV Herrengosserstedt II 2:1 (1:0). „Klein nach erstem Heimsieg ganz groß“ titelte die SG Fortuna Bad Bibra nach dem erfolgreichen Saisonstart auf ihrer Facebookseite, hatte doch der neue Trainer der Finne-Kombi, Philipp Klein, als Nachfolger von Michael Schubel einen gelungenen Einstand gefeiert. Lars Tänzer (nach Pässen von Robin Klein und Franz Thieme) sowie Benjamin Hönig konnten die ersten Chancen der Einheimischen nicht nutzen. Auf der Gegenseite brachte Eddi Oberreich den Ball völlig freistehend nicht im Kasten unter, ehe Thieme (43.) nach einer Ecke von Hönig den Führungstreffer der Fortuna/TV-Elf erzielte. Die zweite Halbzeit war noch keine Minute alt, da erhöhte Martin Adelsberger nach Vorarbeit von Sebastian Kibgis auf 2:0. Ein unglückliches Handspiel von Andreas Götze im eigenen Strafraum führt zu einem Elfmeter für die Herrengosserstedter, den Eddi Oberreich (59.) sicher verwandelte. Die ESV-Reserve drängte nun auf den Ausgleich, aber die Platzherren blieben mit Kontern gefährlich. So scheiterte Thieme in aussichtsreicher Position an Gästekeeper Matthias Kullmann.

Gleinaer SV - Blau-Weiß Bad Kösen II 2:4 (2:2). Horst Philipp und Max Illig für die Gastgeber sowie Bernd Giesecke für die Kurstädter vergaben die ersten Chancen in dieser abwechslungsreichen Partie. Dann schossen Karl Werner (30./nach Pass von Max Illig) und Illig selbst (35./ nach Zuspiel von Steffen Rose) eine Zwei-Tore-Führung für den GSV heraus. Die Antwort der Blau-Weiß-Reserve ließ nicht lange auf sich warten: Maik Grottel (37.) per Freistoß und Giesecke sechs Minuten später mit einem Volleyschuss stellten wieder den Gleichstand her. Auch nach dem Seitenwechsel war es eine offene Partie. Der Bad Kösener Spielertrainer Marc Eschrich (52.) brachte sein Team mit einem Lupfer erstmals in Front, und nachdem Gleinas Kapitän Max Illig wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste, unterlief Sebastian Heinecke (63.) bei einem Rettungsversuch nach einer scharfen Hereingabe ein Eigentor zum 2:4-Endstand.

KREISKLASSE, Staffel 1: FSV Klosterhäseler - Baumersrodaer SV II 0:0. Der Sport geriet in dieser Begegnung komplett in den Hintergrund, haben die Gastgeber doch den Verlust ihres hoffnungsvollen Nachwuchstalents Tim Naumann zu verkraften. Der 19-Jährige war am Vorabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihm wurde mit einer Schweigeminute gedacht; die FSV-Kicker spielten mit Trauerflor. „Tim hatte im letzten Jahr mit einer Knieverletzung zu kämpfen gehabt, aber er war auf dem Weg zurück und unser großer Hoffnungsträger für das Mittelfeld. Wir stehen alle noch unter Schock und sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie“, sagte Trainer und Vereinsvorsitzender Michael Knorr.

SG ZW Karsdorf - SC Naumburg III 1:5 (1:3). Der junge Robin Unterberg erzielte in seiner dritten Partie für die ZW-Männer (inklusive Testspiele) bereits das dritte Tor. Es sollte der Ehrentreffer für die gastgebenden Karsdorfer gegen die technisch überlegene SCN-Dritte werden. Die ambitionierten Naumburger, sicher der Topfavorit auf den Staffelsieg, gingen durch Vasiliy Solotarev nach Vorarbeit von Roland Kämmerer in Führung. Die weiteren Tore für das Team von Jens Rauchfuß erzielten Leonard Wiskow und Leopold Holey jeweils mit Schüssen in den Winkel, Tim Sommer nach Grundliniendurchbruch und Rückpass von Timmo Holz sowie Almame Daffeh.

Trotz ihrer drohenden Niederlage behielten die Karsdorfer das Fairplay fest im Auge. Als ihnen Schiedsrichter Klaus Schiele nach einem vermeintlichen Foul einen Strafstoß zugesprochen hatte, wies ZW-Akteur Florian Butter ihn darauf hin, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei und er den Elfmeter deshalb zurücknehmen möge, was Schiele dann auch tat. Alle Achtung! Ein eher seltenes Verhalten auf Fußballplätzen.

Staffel 2: VSG Löbitz - Hohenmölsen/Großgrimma II/ Burgwerben II 2:5 (1:2). Die gastgebenden Wethautaler konnten zum Saisonstart nicht an die in den Testspielen gezeigten Leistung (Tageblatt/MZ berichtete) anknüpfen. Sie agierten zu unkonzentriert im Abschluss. Die Dreier-Kombination lag nach Toren von Christian Eichhorn und Sebastian Iser mit 2:0 vorn, ehe Sebastian Hüttig mit einer schönen Einzelaktion kurz vor dem Pausenpfiff für das VSG-Team verkürzte. Ein Fehlpass der Löbitzer begünstigte den dritten Treffer der Gäste durch Sebastian Steinkopf, der dann noch ein weiteres Mal erfolgreich war. Im Anschluss an einen Eckball traf Ludwig Schlag zum 2:4 - es war sein erstes Punktspieltor. Die junge Löbitzer Elf ließ in der Folgezeit nichts unversucht, um ein besseres Ergebnis zu erreichen, doch sechs Minuten vor dem Abpfiff machte Danny Höffler nach einem Konter alles klar für die Kicker aus Hohenmölsen, Großgrimma und Burgwerben. (tok/hob/kpk)