Fußballspiel Medien gegen Wirtschaft zugunsten des Projekts „Apfel-Latein“ kehrt am 11. August an seinen Ursprung zurück. In Mertendorf wird auch ein buntes Programm geboten. Tageblatt/MZ ist seit Anbeginn Unterstützer.

Das Zehnte in Mertendorf - Besonderes Fußball-Duell für guten Zweck feiert Jubiläum

Am 11. August soll in Mertendorf der Ball beim Benefiz-Fußballspiel Medien gegen Wirtschaft zugunsten des Projekts „Apfel-Latein“ rollen.

Mertendorf - Der Countdown läuft, die Spannung bei den Organisatoren steigt: Am Freitag, 11.August, wird zum zehnten Mal das Benefiz-Fußballspiel Medien gegen Wirtschaft stattfinden. Die Aktion zugunsten des Gesundheitsprojektes für Grundschulen „Apfel-Latein“ kehrt damit an ihren Ursprung zurück: in die Mertendorfer Sportstätte.

Anlass ist nicht nur das Jubiläum - das erste Spiel hatte ebenfalls in Mertendorf stattgefunden -, sondern ebenso der 75. Geburtstag der dortigen Sportvereinigung (SVM). Die Schwarz-Gelben freuen sich, die Benefiz-Aktion in ihre Jubiläumswoche einbinden zu können, wie Uli Baumann, der im Verein für Organisation zuständig ist, wissen ließ.

Buntes Programm, freier Eintritt

So wird es am 11. August ab 17.15 Uhr rund um das Spielfeld sowie auf dem grünen Rasen ein attraktives Rahmenprogramm geben, zu dem Jung und Alt bei freiem Eintritt herzlich willkommen sind. Anstoß für das Match der beiden Mixed-Teams ist dann um 18.30 Uhr. Zwar wollen sowohl die Spielerinnen und Spieler aus der regionalen Wirtschaft ebenso wie jene aus dem Bereich der Medien den Siegerpokal gewinnen, dennoch stehen der Spaß und der Benefiz-Gedanke an diesem Abend im Vordergrund.

Team Presse beim ersten Spiel auf dem Sportplatz in Mertendorf. (Foto: Archiv/Torsten Biel)

Gegner war das Team „Wirtschaft“, das die Partie damals mit 4:3 nach Elfmeter-Schießen für sich entscheiden konnte. (Foto: Archiv/Torsten Biel)

Bereits mit der ersten Aktion hatten die Organisatoren Spenden für das „Apfel-Latein“ eingeworben. Das Bildungs- und Gesundheitsprojekt des Mitteldeutschen Netzwerkes für Gesundheit wird mittlerweile in zahlreichen Grundschulen im Süden Sachsen-Anhalts angeboten, berichtet Netzwerkvorsitzender Michael Schwarze. Zusammen mit dem Regionalverband des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft - vertreten zunächst durch Ralf Dieter Höfer und nun durch Gerd Woldmann - sowie dem Naumburger Tageblatt/MZ gehört er seit Beginn an zu den Initiatoren der Aktion. Im Laufe der Jahre sind viele Partner hinzugekommen. Und nicht zuletzt hat Landrat Götz Ulrich (CDU) die Schirmherrschaft für das Spiel und das Projekt Apfel-Latein übernommen.

Einblick in American-Football, sportlicher Erlebnisparcours

Zu dem, was rund um das Spiel angeboten wird, gehört eine Kurz-Vorführung im American Football durch das Trebnitzer Team „Burgenland Underdogs“. Beim „Human Kicker“ können kleine und große Besucher die Rolle der Kickerfiguren übernehmen und so zu spaßigen Duellen antreten. Das „Apfel-Latein“ wird sich mit einem sportlichen Erlebnisparcours präsentieren und zum Mitmachen einladen. Eine Tombola - die Lose werden gegen eine kleine Spende für das „Apfel-Latein“ ausgegeben - gibt es 1.000 Preise zu gewinnen. Damit gibt es keine Nieten.

Eingeladen sind junge Tänzerinnen und Tänzer für einen kurzen Show-Auftritt. Thomas Leibe aus Halle, Illustrator und Autor von über 40 Kinder- und Jugendbüchern, wird seine fantasievolle Geschichte „Kaffeemann und Naschmadame“ sowie weitere vorstellen. Für Erfrischung sorgt die Agrar- und Absatzgenossenschaft Naumburg mit 300 Äpfeln. Kinder können auf einer Hüpfburg toben. Am Stand der AOK kann auf zwei Fahrrädern gestrampelt werden, um leckere Smoothies zu mixen. Junge Kickerinnen und Kicker sind eingeladen, auf die Torwand zu schießen oder die Geschwindigkeit der Bälle messen zu lassen.

Am 11. August soll in Mertendorf der Ball beim Benefiz-Fußballspiel Medien gegen Wirtschaft zugunsten des Projekts „Apfel-Latein“ rollen. Die Organisatoren - hier bei einem früheren Treffen - freuen sich auf das Spiel. (Foto: Archiv/Torsten Biel)

Vor Ort werden sein das Regionalfernsehen BLK TV sowie Radio Saalewelle. Die gesamte Aktion wird moderiert. Mit Speisen und Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt. „Alles in allem haben wir wieder ein Super-Paket geschnürt“, blickt Michael Schwarze voraus. „Wir hoffen auf möglichst viele Besucherinnen und Besucher, die sich natürlich auch über das Apfel-Latein informieren können.“ Der besondere Dank gelte den Mertendorfer Sportlern, ohne die eine solche komplett ehrenamtlich organisierte Aktion nicht möglich wäre. Zum zehnten Spiel hat Schwarze noch eine besondere Idee. Willkommen sein als Gäste sollen alle über 200 Mitspieler, die seit Beginn dabei waren.