Roswitha Hartmann, verdiente Bürgerin der Stadt Nebra und Wenzelspreisträgerin, ist am 20. Juli kurz vor ihrem 86. Geburtstag gestorben. Sie wird in ihrer Heimatstadt und darüber hinaus eine große Lücke hinterlassen. Ein Nachruf.

Nebra - Am 20. Juli verstarb Roswitha Hartmann kurz vor ihrem 86. Geburtstag. Sie wird im Kreis ihrer Angehörigen und Freunde, in ihrer Heimatstadt und darüber hinaus eine große Lücke hinterlassen. Die Nebraerin hatte sich über viele Jahrzehnte hinweg in mehreren Vereinen und Institutionen ehrenamtlich engagiert, zahllose Ideen und Projekte angeschoben und sich für deren Realisierung mit Herzblut eingesetzt.

Insbesondere widmete sie sich der Erforschung Nebraer Geschichte. Ihr Fleiß, Engagement und ihre Sammelleidenschaft erfuhren Würdigung und Anerkennung. 2018 wurde sie von Bürgermeisterin Antje Scheschinski als „Verdiente Bürgerin der Stadt Nebra“ mit einer Urkunde geehrt, 2014 zeichnete Naumburger Tageblatt/MZ ihr Engagement für das Heimathaus und das Hedwig-Courths-Mahler-Archiv mit dem Wenzelspreis aus.

In einer Handwerkerfamilie aus Maurern und Steinmetzen in Nebra aufgewachsen, arbeitete Roswitha Hartmann in der Bäckerei, bei der Post und Drahtseilerei, heiratete und zog mit ihrem Mann drei Kinder auf. Schon in jungen Jahren war sie durch ihre ausgeprägte kommunikative und unkomplizierte Weise in Nebra gut vernetzt.

Vielseitig interessiert

Gern beteiligte sie sich an Nebraer Festlichkeiten, interessierte sich stets für die Geschichte der Stadt. Nach 1990, während der Amtszeit von Bürgermeisterin Sabine Reich und in Zeiten gut fließender Fördermittel, war Roswitha Hartmann federführend am Ausbau und der Einrichtung des Heimathauses in Nebra beteiligt. Es entstand ein Kleinod Nebraer Heimatgeschichte, das nicht nur Einheimische hinsichtlich der historischen Themenvielfalt begeistert. Auch von weit angereiste Besucher aus Europa und Amerika zeigten ihr Interesse. Das Heimathaus beherbergt neben Ausstellungsbereichen zur Ur- und Frühgeschichte, zu altem Handwerk und bäuerlichem Wirken sowie zum Wohnen von damals in Küche und Stube auch das überregional bedeutende und umfangreiche Archiv zum Leben und Schaffen der in Nebra geborenen Schriftstellerin Hedwig Courths-Mahler. Es gelang mit dem Engagement von Roswitha Hartmann und weiteren Ehrenamtlichen, die von verschiedenen Verlagen aufgelegten Romane und Hefte der viel gelesenen Autorin fast vollständig zusammenzutragen und zu erfassen.

Wo auch immer aus Haushaltsauflösungen „alter Kram“ auftauchte, Fotos, Urkunden, Schriftsachen, Hausrat – Roswitha Hartmann war zur Stelle, all das zu bewahren, was sie für wertvoll und einmalig hielt. Selbst als der Kreis Nebra aufgelöst wurde, teilweise Dokumente und Schriftsachen im Container landeten, gelang es ihr, vieles davon zu retten und zu archivieren.

Ehrenamtlich engagiert

Sie war nicht nur die „gute Seele“ des Heimathauses. Roswitha Hartmann war Gründungsmitglied der Buttenweiber sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des 1999 ins Leben gerufenen Laienschauspielvereins. Sie gestaltete den Kalender „Historisches Nebra“ und trat mehrfach in Funk und Fernsehen auf, beispielsweise wenn es um Hedwig Courths-Mahler und die „FrauenOrte“ in Sachsen-Anhalt ging; zuletzt in der MDR-Sendung „Unterwegs in Sachsen-Anhalt“ mit Viktoria Herrmann und Andreas Neugeboren 2021.

Roswitha Hartmann prägte über viele Jahre den Laienschauspielverein, indem sie die auf ihre Persönlichkeit zugeschnittenen, von Regisseur Dietmar Luther verfassten Rollen – oft als Ehepaar mit Peter Hoff – mit Leidenschaft, viel Herz und in typisch näverscher Mundart unverwechselbar verkörperte. Roswitha Hartmann wirkte jahrelang im Nebraer Stadtrat mit und baute ein sorgfältig geordnetes privates Heimatarchiv auf. Regelmäßig arbeitete sie mit der Presse zusammen.

„Roswitha ist ein Stück Heimatgeschichte. Antje Scheschinski, Nebras Bürgermeisterin

Auch beteiligte sie sich an mehreren Büchern („Die Schifffahrt auf der oberen Saale und Unstrut“ von Michael Eile, „Natur-Stein-Kultur-Wein“ mit Dr. Deutsch, ein Sachbuch zur Neuenburg), unterstützte Aussteller und Ortschronisten aus Nachbarorten. Sie betrieb leidenschaftlich gern Ahnenforschung, stand für diesbezügliche Anfragen mit Nachfahren Nebraer Familien im In- und Ausland in Kontakt und gestaltete in Text und Bild mehrere (Jubiläums)-Ausstellungen in Nebra, zuletzt zu 100 Jahre Vereinssport in Nebra. Leider konnte sie diese Arbeit nicht mehr beenden, wie Christine Nitzschker von der Stadtinformation und Lebenspartnerin des Sohnes von Roswitha Hartmann sagte. Beide wollen nun in Erinnerung an sie die Ausstellung vollenden, „denn das hätte sich Roswitha sehr gewünscht.“

Unvergessliches Wirken

Roswitha Hartmann, so meinen die Bürgermeisterin Antje Scheschinski und Dietmar Luther, Vorsitzender des Laienschauspielvereins, in dem sie 2016 in einer ihrer letzten Rollen auftrat, hinterlässt in Nebra viele Spuren ihres beispielhaften, facettenreichen und unvergesslichen Wirkens. „Roswitha ist ein Stück Heimatgeschichte“, sagt Antje Scheschinski. Denn für sie war das Heimathaus ein Lebenswerk, das sie glücklich machte und in einem Presse-Interview mit den Worten „Mein Heimathaus ist meine Welt“ auf den Punkt brachte.